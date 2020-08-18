شاهد.. أحدث ظهور لسيد رجب على الشاطئ

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شارك الفنان سيد رجب محبيه بصورة جديدة له عبر حسابه الرسمي بإنستجرام.



وظهر سيد رجب بالصورة وهو يستمتع بالأجواء الصيفية من الشاطئ ويحمل طفل صغير وعلق قائلاً : أنا والجميل أدهم.



ومن ناحية أخرى، يشارك سيد رجب في بطولة مسلسل "تقاطع طرق" مع النجمة منى زكى، المقرر عرضه في رمضان المقبل، من تأليف وإخراج تامر محسن، ويشارك في بطولته كل من محمد ممدوح تايسون، ومحمد فراج، وعائشة بن أحمد، إضافة لعدد من الشباب.



تعاقد سيد رجب على فيلم "الشايب" بطولة النجم آسر ياسين، ومن المفترض أن يبدأ التصوير خلال الفترة المقبلة، ويشارك في بطولته محمد لطفى، عمرو عبد الجليل، محمد عبد الرحمن، وآخرون، تأليف صلاح الجهينى، إخراج حسين المنباوى .