الفجر الرياضي كورة عالمية الفجر الرياضي دي ماريا يسجل هدف باريس الثاني في شباك لايبزيج "فيديو" الثلاثاء 18/أغسطس/2020 - 09:49 م Advertisements Advertisements سجل انخيل دي ماريا لاعب وسط فريق باريس سان جيرمان الفرنسي الهدف الثاني في شباك لايبزيج بنصف نهائي دوري أبطال أوروبا. أخبار تهمك عاجل | كومان يصل إلى برشلونة.. تعرف على موعد الإعلان الرسمي منذ حوالي 4 ساعات الأهلي يرد على التعاقد مع نجم الزمالك السابق.. والخطيب يجهز مفاجأة منذ حوالي 4 ساعات عاجل.. الموت يفجع الفنان عبدالرحمن أبو زهرة منذ يوم رئيس القومي للبحوث الأسبق يكشف حقيقة حدوث موجة ثانية لكورونا في مصر (فيديو) منذ حوالي 7 ساعات الزمالك: تقدمنا بعرض رسمي لضم رمضان صبحي.. ووافقنا على طلبات اللاعب المادية منذ ساعة و 16 دقيقة ردا على بيراميدز.. الأهلي يكشف مفاجأة في عقد "معلول" منذ ساعتين و 48 دقيقة مفاجأة جديدة بشأن رمضان صبحي والأهلي منذ حوالي 12 ساعة بداية الثورة.. كومان يطلب التعاقد مع ثلاث صفقات مدوية منذ ساعتين و 49 دقيقة عاجل.. برشلونة يعلن عن خليفة أبيدال منذ حوالي 5 ساعات خاص.. الطبيب الألماني يوجه صدمة للأهلي بشأن محمد محمود منذ ساعتين و 55 دقيقة "رويترز": اعتقال رئيس مالي أبو بكر إبراهيم كيتا منذ حوالي 3 ساعات تغييرات بالجملة.. كارتيرون يعلن تشكيل الزمالك أمام نادي مصر منذ ساعتين و 20 دقيقة عاجل - برشلونة يوافق علي بيع ميسي.. ويحدد شروط رحيله منذ ساعة الا ربع عاجل.. تركي آل الشيخ يوجه رسالة جديدة منذ أقل من نصف ساعة بيان عاجل من السودان بشأن مفاوضات سد النهضة وخلافات حول إجراءات دمج الاتفاقيات منذ حوالي 4 ساعات عاجل.. الأشعة تكشف عن حجم إصابة محمود متولي منذ حوالي 12 ساعة