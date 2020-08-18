"التموين": الدولة تدعم الرغيف بأكثر من 50 قرشا

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قال اللواء عبد النعيم حامد وكيل وزارة التموين بمحافظة القاهرة، إن التموين عقدت اجتماعات مع شُعب المخابز على مستوى الجمهورية وكان لهم طلبات وهي إعادة النظر في تكلفة إنتاج الخبز بسبب ارتفاع أسعار الغاز والكهرباء في ظل أزمة كورونا.



وأضاف "حامد"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي" المذاع على قناة " صدى البلد"، انه يتم انتاج عدة أنواع من الخبز وهناك رغيف طري ورغيف ملدن ورغيف مجري والوزارة رأت توحيد وزن الإنتاج لزيادة معدل التنافسية وبالتالي تم تخفيض وزن الرغيف لـ 90 جراما".



وتابع وكيل وزارة التموين بمحافظة القاهرة:" هناك متابعة يومية من الوزارة للتأكد من إنتاج الخبز بالأوزان المحددة من أصحاب المخابز"، مضيفا:" الدولة تدعم الرغيف بأكثر من 50 قرشا، وثوابت سعر الرغيف كما هي وحصة المواطن ثابتة ويتم تطوير جودة رغيف الخبز ".





وكانت وزارة التموين والتجارة الداخلية عقدت عدة لقاءات واجتماعات مكثفة مع كافة شعب المخابز على مستوي الجمهورية بناءً على مطالب عديدة وردت للوزارة من جانب الشعبة العامة للمخابز، ووفقا لمطالب نادى بها كثيرًا أصحاب المخابز، لإعادة النظر فى تكلفة إنتاج الخبز بسبب ارتفاع أسعار الغاز والسولار وأجور العمالة والمياه، حيث وافقت وزارة التموين على إعادة احتساب التكلفة الإنتاجية للچوال الواحد من الدقيق، لترتفع من 213 جنيها إلى 265 جنيها، وزيادة التكلفة تشمل احتساب هذه الزيادات والتي طرأت مؤخرًا، وسيتم التطبيق اعتبارًا من اليوم.







