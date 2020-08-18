هشام ماجد يشارك جمهوره هذه الحكمة عبر "انستجرام"

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غازل النجم هشام ماجد محبيه بصورة جديدة له عبر حسابه الرسمي بإنستجرام.



وظهر هشام ماجد بالصورة برفقة رامي رضوان والفنان محمد الكيلاني أثناء ممارستهم بعض التمارين الرياضية ، ووجه لمتابعيه حكمة قائلاً : ورك هارد يحتار عدوك فيك.



ويعد مسلسل "اللعبة" آخر أعمال هشام ماجد وتم عرضه فس دراما رمضان 2020 ، والمسلسل سيناريو وحوار أحمد سعد والي، محمد صلاح خطاب، إبراهيم صابر، أشرف على الكتابة فادي أبوالسعود وإخراج معتز التوني، بطولة شيكو، هشام ماجد، أحمد فتحي، محمد ثروت، مي كساب، ميرنا جميل، سامي مغاوري وعارفة عبد الرسول.