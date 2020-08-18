تعليق ناري من تامر أمين على حفل رقص شاطئ مارينا

الثلاثاء 18/أغسطس/2020 - 09:45 م
الإعلامي تامر أمين
الإعلامي تامر أمين
شيماء حسن
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قال الإعلامي تامر أمين، في تعليقه على ردود الأفعال المنتقدة موقفه من إحدى الحفلات التي أقيمت بأحد الشواطئ الخاصة في مارينا "والله ما عايز أغلس عليكوا".

وأضاف أمين خلال تقديم برنامجه "آخر النهار" المذاع على فضائية "النهار" اليوم الثلاثاء": "الكل باعتلي ليه كده يا تامر هما كلهم أسبوعين قبل زحمة المدارس والجامعات، بس والله أنا كمان نفسي اروح البحر زيكم، ولكن لابد من الالتزام بالإجراءات الاحترازية".

وتابع "عارف أن الناس اتخنقت، ولكن الأمور خفت كتير عن الأول، وأي حد يفتي بمعلومة عن انتهاء أزمة كورونا في بداية سبتمبر هو كاذب وفتاي، الحل الوحيد هو ظهور اللقاح، وبمجرد ما يظهر وكلنا نتلقح هنقول مبروك".

وكان أمين، قد عرض مقطع فيديو لأحد الشواطئ الخاصة المؤجرة داخل مارينا والذي ظهر خلاله تجمع كبير لعدد من الشباب والشابات في إحدى الحفلات اليومية بهذا الشاطئ بحضور مطرب أو راقصة دون الالتزام بالإجراءات الاحترازية.

وقال أمين أمس الاثنين "مش المفروض نفتح على البحري كده، المفروض أن الشواطئ ممنوعة بأمر رئيس الوزراء، لا فيه تباعد ولا كمامة". وأضاف "أعتقد أن العدد الموجود في الشاطئ يفوق العدد المسموح في ظل الإجراءات الاحترازية، واللي عايز ينبسط على عيني ورأسي ولكن لابد من الالتزام بالإجراءات الاحترازية".

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وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الإثنين، عن خروج 908 متعافيين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 60651 حالة حتى أمس.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 115 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 13 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الإثنين، هو 96590 حالة من ضمنهم 60651 حالة تم شفاؤها، و5173 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105".

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مارينا كورونا شاطئ حفل الإعلامي تامر أمين

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