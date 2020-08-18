"اعرف انت من المحظوظين ولا لأ".. قائمة الهواتف التي ستحصل على تحديث اندرويد
الثلاثاء 18/أغسطس/2020 - 09:40 م
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"اعرف انت من المحظوظين ولا لأ".. قائمة الهواتف التي ستحصل على تحديث اندرويد
يصل Android 10 تدريجيًا إلى مجموعة من الأجهزة ، وسواء كنت متحمسًا لإعدادات الأذونات الجديدة للتطبيقات أو الوضع المظلم الرائع ، فهناك العديد من الأسباب التي تجعلك حريصًا على وصول Android 10 على هاتفك.
تحديثات Android
كما هو الحال مع جميع تحديثات Android ، هناك فرق بين وقت إطلاق Google للبنية النهائية والوقت الذي يصل فيه البرنامج الجديد فعليًا إلى هاتفك الذكي ، ولكن اليوم ، سنلقي نظرة على جميع الشركات المصنعة الرئيسية لهواتف Android التي تعمل بنظام Android 10 سيصلون على هواتفهم.
هواتف جوجل
لنبدأ بهواتف شركة جوجل، سلسلة (Pixel)، التي تم ضمان وصول نظام أندرويد 10 لكل جهاز (Pixel) موجود في القائمة التالية:
Pixel 4a
Pixel 4 / Pixel 4 XL
Pixel 3a / Pixel 3a XL
Pixel 3 / Pixel 3 XL
Pixel 2 / Pixel 2 XL
Pixel / Pixel XL
اعتبارًا من 3 سبتمبر 2019، بدأ وصول نظام أندرويد 10 لجميع هذه الهواتف، مما يجعلها الدفعة الأولى من الهواتف التي يتم التعامل معها من قبل هذا النظام.
هواتف سامسونج
تعد شركة سامسونج اللاعب الأكبر في سوق هواتف أندرويد، فضلاً عن كونها أكبر لاعب في عالم الهواتف الذكية بأكمله، حيث أصدرت سامسونج تحديث أندرويد 10 الخاص بها للأجهزة التالية:
Galaxy Note 20 و Note 20 Ultra
Galaxy S20 و S20+ و S20 Ultra
Galaxy Z Flip و Z Flip 5G
Galaxy S10 و S10+ و S10e و S10 Lite
Galaxy S9 و S9+
Galaxy Note 10 و Note 10+ و Note 10 Lite
Galaxy Note 9
Galaxy A71
Galaxy A70/A70s
Galaxy A51
Galaxy A50
Galaxy A30s
Galaxy A20/A20s
Galaxy A11
Galaxy A10
هواتف إل جي
في السنوات الأخيرة، اشتهرت شركة إل جي بتحديثات أندرويد البطيئة وغير المتسقة، يؤلمنا أن نقول ذلك، لكن هذه هي الحقيقة، واعتبارًا من الآن، قامت شركة إل جي بتحديث الهواتف التالية إلى أندرويد 10:
LG Velvet
LG G8
LG G8X
LG G7 / G7 One
LG V60
LG V50
LG V40
LG Q60
كما أعلنت شركة إل جي عن باقي الخطط لتحديث أندرويد 10 الخاصة بها في 24 يناير، حيث قيل إن الهواتف التالية ستحصل على أندرويد 10 في وقت ما:
LG K40s
LG K50
LG K50s
LG Q60
هواتف هواوي
تعد شركة هواوي واحدة من أكبر شركات الهواتف الذكية في العالم، حيث تتراوح أجهزتها من الهواتف الرائدة المتطورة إلى خيارات الميزانية المنخفضة التكلفة، حيث تم بالفعل تحديث جميع هواتف الشركة الحالية تقريبًا إلى أندرويد 10، بما في ذلك:
سلسلة P40
سلسلة P30
سلسلة P20
سلسلة Mate 20
سلسلة Mate 10
Huawei Mate X / Mate Xs
Honor 30 / 30 Pro
Honor 20 / 20 Pro / 20 Pro Lite
Honor 20S
Honor View 20
Honor 10
Honor View 10
Honor 9X / 9X Pro
Honor 8X
هواتف موتورولا
اعتادت شركة موتورولا أن تكون في الصدارة عندما يتعلق الأمر بتحديثات أندرويد، ولكن في السنوات الأخيرة، أصبحت الشركة أبطأ وأكثر تعارضًا مع كيفية تعاملها مع البرامج الجديدة، واعتبارًا من الآن، هذه هي جميع هواتفها التي حصلت على تحديث أندرويد 10 بنجاح:
Motorola Edge / Edge+
Moto G8 Plus
Moto G7
Moto G7 Power
Moto G7 Plus
Moto Z4
Motorola One
Motorola One Action
Motorola One Power
Motorola One Vision
Motorola RAZR
Moto E 2020
هناك عدد قليل من الهواتف الأخرى التي نتوقع أن تحصل على نظام أندرويد 10 في وقت ما، وهذه الهواتف هي:
Moto G8
Moto G8 Play
Moto G7 Play
Moto Z3
Moto Z3 Play
Motorola One Zoom
Motorola One Macro
هواتف نوكيا
تعمل نوكيا بجد لتحديث مجموعة من هواتفها إلى نظام أندرويد 10، وتشمل القائمة التي تعمل بهذا النظام الآن:
Nokia 9 PureView
Nokia 8.1
Nokia 8 Sirocco
Nokia 7.2
Nokia 7.1
Nokia 7 Plus
Nokia 6.2
Nokia 6.1 Plus
Nokia 6.1
Nokia 5.3
Nokia 5.1 Plus
Nokia 4.2
Nokia 3.2
Nokia 3.1 Plus
Nokia 3.1
Nokia 3V
Nokia 2.3
Nokia 2.2
Nokia 1 Plus
Nokia 1
في وقت ما في الربع الثاني من عام 2020، تقول نوكيا إنها ستقوم أيضًا بتحديث هذه الهواتف إلى أندرويد 10:
Nokia 5.1
Nokia 3.1
Nokia 2.1
هواتف ون بلس
تروج شركة ون بلس للتحديثات السريعة لأحدث إصدار من أندرويد كميزة لهواتفها. لقد أثبتت الشركة مرارًا وتكرارًا أن تحديثات النظام الأساسي يمكن إجراؤها بسرعة وبدون أخطاء إلى حد ما، وهذا لم يتغير مع نظام أندرويد 10.
إليك هواتف ون بلس التي يتوفر لها نظام أندرويد 10 الآن:
OnePlus Nord
OnePlus 8 / 8 Pro
OnePlus 7T / 7T Pro
OnePlus 7
OnePlus 7 Pro
OnePlus 7 Pro 5G
OnePlus 6T
OnePlus 6
OnePlus 5 / 5T
"اعرف انت من المحظوظين ولا لأ".. قائمة الهواتف التي ستحصل على تحديث اندرويد
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