أحمد موسى يحرج وكيل وزارة التموين على الهواء بسبب رغيف الخبز (فيديو)

نشبت مشادة كلامية بين الإعلامي أحمد موسى واللواء عبد النعيم حامد وكيل وزارة التموين بمحافظة القاهرة بشأن تخفيض حجم رغيف الخبز. من 110 جرام إلى 90 جراما.

وقال اللواء عبد النعيم حامد وكيل وزارة التموين بمحافظة القاهرة، إنه تم توحيد جميع أوزان أنواع الخبز لتصبح 90 جراما، ولن يتم السماح لأي صاحب مخبز بتخفيض وزن رغيف الخبز عن هذا الوزن.





وأضاف حامد في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي" المذاع على قناة " صدى البلد"، أن القرار يخدم المواطن لزيادة التنافسية والجودة، والوزارة تعمل على الحفاظ على حصة المواطن من الخبز".





من جانبه، رد الإعلامي قائلًا: مفيش مواطن سعيد بقرار تخفيض وزن رغيف الخبز ومحدش عاجبه هذا القرار على الإطلاق، وليس في صالح المواطن".







