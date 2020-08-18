أحمد موسى يحرج وكيل وزارة التموين على الهواء بسبب رغيف الخبز (فيديو)

الثلاثاء 18/أغسطس/2020 - 09:54 م
الإعلامي أحمد موسى
الإعلامي أحمد موسى
داليا الحسين
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نشبت مشادة كلامية بين الإعلامي أحمد موسى واللواء عبد النعيم حامد وكيل وزارة التموين بمحافظة القاهرة بشأن تخفيض حجم رغيف الخبز. من 110 جرام إلى 90 جراما.

وقال اللواء عبد النعيم حامد وكيل وزارة التموين بمحافظة القاهرة، إنه تم توحيد جميع أوزان أنواع الخبز لتصبح 90 جراما، ولن يتم السماح لأي صاحب مخبز بتخفيض وزن رغيف الخبز عن هذا الوزن.

وأضاف حامد في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي" المذاع على قناة " صدى البلد"، أن القرار يخدم المواطن لزيادة التنافسية والجودة، والوزارة تعمل على الحفاظ على حصة المواطن من الخبز".

من جانبه، رد الإعلامي قائلًا: مفيش مواطن سعيد بقرار تخفيض وزن رغيف الخبز ومحدش عاجبه هذا القرار على الإطلاق، وليس في صالح المواطن".



وكانت وزارة التموين والتجارة الداخلية عقدت عدة لقاءات واجتماعات مكثفة مع كافة شعب المخابز على مستوي الجمهورية بناءً على مطالب عديدة وردت للوزارة من جانب الشعبة العامة للمخابز، ووفقا لمطالب نادى بها كثيرًا أصحاب المخابز، لإعادة النظر فى تكلفة إنتاج الخبز بسبب ارتفاع أسعار الغاز والسولار وأجور العمالة والمياه، حيث وافقت وزارة التموين على إعادة احتساب التكلفة الإنتاجية للچوال الواحد من الدقيق، لترتفع من 213 جنيها إلى 265 جنيها، وزيادة التكلفة تشمل احتساب هذه الزيادات والتي طرأت مؤخرًا، وسيتم التطبيق اعتبارًا من اليوم.

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وزن رغيف الخبز رغيف الخبز التموين الإعلامي أحمد موسى

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