بعد تقليل حجم الخبز.. "تموين الدقهلية": حق المواطن محفوظ

الثلاثاء 18/أغسطس/2020 - 09:56 م
بوابة الفجر
أمنية فوزي
Advertisements
علق السيد دايرة، مدير مديرية التموين بالدقهلية، على تقليل حجم رغيف الخبز، قائلًا إن حق المواطن محفوظ ومكفول بموجب التعليمات الرئيسية، لافتًا إلى أن رغيف الخبز شيء أساسي للمواطن.

وأضاف "دايرة"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامية جيهان لبيب، ببرنامج "90 دقيقة" المذاع على فضائية "المحور"، أن أصحاب المخابز لهم طلبات خاصة بسبب زيادة التكلفة، وانضباط المنظومة انضباط متكامل، وحق المواطن مكفول.

وأوضح أن تكلفة الخبز ارتفعت خلال الثلاث سنوات الماضية، ولم يكن هناك تعويض للمخابز، متابعًا: "نقص حجم رغيف الخبز ليس بكثير، ولا تهاون مع نقص أي جرام آخر من رغيف الخبز".

وأكد أن هدف المنظومة الجديدة بين المنتج والمستهلك، وأن رغيف الخبر له جودة ومواصفات عالية، مشيرًا إلى أن قطر رغيف الخبز لا يقل عن 18 سم، نافيًا الصور المتداولة لرغيف الخبز غير المطابق للمواصفات.



اقرأ أيضًا..

قال طلعت حسن، مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالجيزة، إن كافة المخابز تخضع لمراقبة لضمان جودة رغيف الخبز والأوزان، لافتا إلى أن الحكومة تتحمل تكلفة التأمينات الاجتماعية للعاملين في المخابز دعما لهم.


وأضاف "حسن"، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "اليوم"، على فضائية "DMC"، اليوم الثلاثاء، أن الدولة تتحمل أكثر من 60 قرشا من سعر رغيف الخبز، مع الحفاظ على سعر رغيف الخبز 5 قروش، كما أن الدولة حريصة على تعدم تقليل كمية الخبز التي تعطى للمواطن وهم 5 أرغفة.

ونوه مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالجيزة، إلى أن هناك بعض المخابز كانت تقلل وزن الرغيف عن الوزن الذى تم تحديده، لافتا إلى أنه تم وضع العقوبات المشددة في حالة المخالفة وقد تصل إلى غلق المخبز أو سحب الحصة المحددة، متابعًا: "لم نرصد أي مشكلات أو شكاوى تتعلق برغيف الخبز".

وكانت وزارة التموين والتجارة الداخلية عقدت عدة لقاءات واجتماعات مكثفة مع كافة شعب المخابز على مستوي الجمهورية بناءً على مطالب عديدة وردت للوزارة من جانب الشعبة العامة للمخابز، ووفقا لمطالب نادى بها كثيرًا أصحاب المخابز، لإعادة النظر فى تكلفة إنتاج الخبز بسبب ارتفاع أسعار الغاز والسولار وأجور العمالة والمياه، حيث وافقت وزارة التموين على إعادة احتساب التكلفة الإنتاجية للچوال الواحد من الدقيق، لترتفع من 213 جنيها إلى 265 جنيها، وزيادة التكلفة تشمل احتساب هذه الزيادات والتي طرأت مؤخرًا، وسيتم التطبيق اعتبارًا من اليوم.

أخبار تهمك

عاجل - برشلونة يوافق علي بيع ميسي.. ويحدد شروط رحيله

منذ ساعة الا ربع

عاجل.. الموت يفجع الفنان عبدالرحمن أبو زهرة

منذ يوم

عاجل | كومان يصل إلى برشلونة.. تعرف على موعد الإعلان الرسمي

منذ حوالي 4 ساعات

مفاجأة جديدة بشأن رمضان صبحي والأهلي

منذ حوالي 12 ساعة

ردا على بيراميدز.. الأهلي يكشف مفاجأة في عقد "معلول"

منذ ساعتين و 48 دقيقة

رئيس القومي للبحوث الأسبق يكشف حقيقة حدوث موجة ثانية لكورونا في مصر (فيديو)

منذ حوالي 7 ساعات

الزمالك: تقدمنا بعرض رسمي لضم رمضان صبحي.. ووافقنا على طلبات اللاعب المادية

منذ ساعة و 16 دقيقة

بداية الثورة.. كومان يطلب التعاقد مع ثلاث صفقات مدوية

منذ ساعتين و 49 دقيقة

عاجل.. الأشعة تكشف عن حجم إصابة محمود متولي

منذ حوالي 12 ساعة

تغييرات بالجملة.. كارتيرون يعلن تشكيل الزمالك أمام نادي مصر

منذ ساعتين و 20 دقيقة

عاجل.. برشلونة يعلن عن خليفة أبيدال

منذ حوالي 5 ساعات

خاص.. الطبيب الألماني يوجه صدمة للأهلي بشأن محمد محمود

منذ ساعتين و 55 دقيقة

عاجل.. تركي آل الشيخ يوجه رسالة جديدة

منذ أقل من نصف ساعة

الأهلي يرد على التعاقد مع نجم الزمالك السابق.. والخطيب يجهز مفاجأة

منذ حوالي 4 ساعات

"رويترز": اعتقال رئيس مالي أبو بكر إبراهيم كيتا

منذ حوالي 3 ساعات

بيان عاجل من السودان بشأن مفاوضات سد النهضة وخلافات حول إجراءات دمج الاتفاقيات

منذ حوالي 4 ساعات

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
09:56 م

عاجل.. تركي آل الشيخ يوجه رسالة جديدة

عاجل - برشلونة يوافق علي بيع ميسي.. ويحدد شروط رحيله

09:31 م

بداية الثورة.. كومان يطلب التعاقد مع ثلاث صفقات مدوية

07:30 م

الأهلي يرد على التعاقد مع نجم الزمالك السابق.. والخطيب يجهز مفاجأة

06:23 م

ردا على بيراميدز.. الأهلي يكشف مفاجأة في عقد "معلول"

07:31 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هيروشيما أخرى فى بيروت

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: عملية المخابرات الأمريكية لإنقاذ عـرش الملك فاروق سميت «الزير السمين»

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 8.. «رأفت الهجان » درة تاج الدراما المصرية