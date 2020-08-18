الإسكان الاجتماعي عن المخالفات: "هناخد الشقة والعميل هيتحبس"

الثلاثاء 18/أغسطس/2020 - 09:42 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قالت مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي، إنهم نفذوا عدد ضخم من الحدات السكنية على مدار السنوات الماضية، معلقة: "مش بنبني شقة بنعمل مجتمعات متكاملة، والوحدة لم تعد 50 متر زي زمان، الدولة عملت اللي عليها وزيادة وهنعمل أكتر".

وأشارت "عبدالحميد"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة اليوم"، مساء الثلاثاء، إلى أن الدولة تنفق هذه الأموال لتصل للمستحقين، لافتة إلى أنهم يقومون حاليا بحملات لضبط مخالفات الإسكان الاجتماعي، معلقة: "في كل حملة بنضبط مخالفات بالمئات".

وأكدت أنهم لن يتركون المخالفات، ولن يتهاونوا في هذا الملف، معلقة: "هناخد الشقة، والعميل سيسجن سنة"، منوهة بأن الوحدات المستردة سيعاد طرحها لمستفيدين أخرين، منوهة بأنهم يتابعون كافة الإعلانات التي تنشر لبيع وحدات الإسكان الاجتماعي.


قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن أجهزة المدن الجديدة تواصل حملاتها المُكثفة لإزالة المخالفات والتعديات والإشغالات، مشيرًا إلى أن ذلك يأتي تنفيذًا للقانون، وحفاظًا على الطابع العمراني والحضاري للمدن الجديدة.

وأكد وزير الإسكان، أنه لا تهاون في تنفيذ قرارات إزالة المخالفات والتعديات، التي يقوم بها البعض، موضحًا أن الحملات أسفرت عن إزالة العديد من الإشغالات والتعديات بمدن ( العبور – السادات – حدائق اكتوبر – بني سويف الجديدة).

من جانبه صرح المهندس علاء منيع، رئيس جهاز تنمية مدينة السادات، بأنه تم تنفيذ حملات مكبرة لغلق وتشميع وضبط المحال المخالفة بالمدينة، مشيرًا إلى أنه تم تنفيذ الحملة بمعرفة إدارتي الأمن والتنمية بالجهاز، وبالتنسيق مع شرطة التعمير بالمدينة.

وأضاف "منيع"، أن الحملات أسفرت عن غلق وتشميع 29 محلًا ووحدة مهنية تعمل بدون ترخيص تشغيل، موضحًا أن الحملات شملت مول الشهامة، ومحور خدمات الحي الثاني، وجارٍ متابعة موقف المحال المخالفة أولًا بأول، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وكلف المهندس أشرف فتحي، رئيس جهاز تنمية مدينة حدائق أكتوبر، الإدارات المختصة بالجهاز بشن حملة مكبرة لمصادرة عدد من مركبات"التوك توك" المخالفة، وكذا رد الشيء إلى أصله للأراضي المتعدى عليها بإقامة شون أو جراجات بالمخالفة للقانون.

وقال المهندس أشرف فتحي: أسفرت الحملة عن إزالة العديد من المخالفات وضبط عددٍ من مركبات "التوك توك" المخالفة، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين.

وفي سياق متصل، صرح المهندس أشرف عبدالرحمن، رئيس جهاز تنمية مدينة بني سويف الجديدة، بأنه تم تنفيذ حملة مكبرة بالتعاون مع قيادات شرطة ومباحث التعمير، لإزالة الإشغالات والتعديات بمركز المدينة والحي الثاني.

وأوضح رئيس جهاز مدينة بني سويف الجديدة، أن تلك الحملة أسفرت عن إزالة العديد من الإشغالات والتعديات الموجودة بالحي الثاني ومركز المدينة، وتحرير ٦ محاضر إشغال للمخالفين، مؤكدًا استمرار الحملات لتشمل أنحاء المدينة كافة، وتطبيق القانون علي المخالفين بكل حزم.

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