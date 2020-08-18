الفحص الطبي يحسم مشاركة الشيخ وجيرالدو أمام الزمالك

الثلاثاء 18/أغسطس/2020 - 09:35 م
بوابة الفجر
علي خلاف
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يخضع أحمد الشيخ وجيرالدو، لاعبي الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، لفحص طبي على هامش مران الفريق الأحمر غدا الأربعاء، لحسم موقفهما من لقاء الزمالك في قمة الدوري المصري الممتاز.

وقال سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي، في تصريحات لموقع ناديه اليوم: "في ضوء نتيجة الفحص الطبي الذي سيخضع له الشيخ وجيرالدو في مران الغد".

وتابع مدير الكرة بالنادي الأهلي: "سيتحدد فرص مشاركة الشيخ وجيرالدو، في المران الجماعي، ومن ثم الاستعداد لمواجهة الزمالك".

واشتكى أحمد الشيخ من إصابة في كاحل القدم، فيما اشتكى الأنجولي جيرالدو من آلام في العضلة الخلفية، خلال لقاء أسوان في الدوري الممتاز، الذي أقيم أمس الإثنين.

الجدير بالذكر أن مواجهة الأهلي والزمالك، ستقام يوم 22/8، على ملعب ستاد القاهرة الدولي، ضمن إطار منافسات الجولة العشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

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