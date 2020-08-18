جامعة القاهرة: استجابة كمبريدج لطلب مصر دليل على حق الطلاب

وجه محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، الشكر للجهات البريطانية على استجابتهم من أجل حقوق الطلاب المصريين، مشيرًا إلى أن إدارة كمبريدج استجابت لمطالب الطلاب في اعتماد التقييمات الخاص بهم نظرا للظروف الاستثنائية في ظل جائحة كورونا.





وقال الخشت في اتصال هاتفي ببرنامج "آخر النهار" المذاع على فضائية "النهار": " كان عندي أمل وتواصلت مع وزير التربية والتعليم وأرسلت كتابات رسمية إيمانا بهذه القضية، وهذه هي المرة الأولى التي تغير فيها إدارة كمبريدج قرارها بعد تأكدها من وقوع ظلم على هؤلاء الطلاب".





وأضاف "عدد من المسئولين بكمبريدج تواصلوا معي بشأن طلاب الثانوية بالنظام البريطاني، وهؤلاء الطلاب لديهم إمكانيات هؤلاء الطلاب ومهاراتهم في التعامل مع التكنولوجيا الحديثة، وكان لابد من احتضان هؤلاء الطلاب حتى لا نكسر طموحاتهم في سن مبكرة".





وتابع "تواصلت مع وزير التربية والتعليم والمركز الثقافي البريطاني بشأن قضية الطلاب للحصول على حقوقهم المشروعة خاصة أن هؤلاء الطلاب امتحاناتهم صارمة ولذلك لابد أن تكون شهادتهم هذا العام متسقة مع درجاتهم في الأعوام السابقة".





وفي تصريحات سابقة، هنأ الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، طلاب الثانوية البريطانية ‏iGCSE، على نجاح جهودهم وجهود أولياء أمورهم في إثبات قضيتهم العادلة، وتعديل معايير التقويم غير العادلة التي اتبعتها كامبريدج سابقًا فى تقييم الطلاب، وتسببت هذه المعايير غير العادلة في شعور عدد كبير من الطلاب على مستوى العالم بعدم العدالة، ما أثار سخطًا وإحباطًا على مستوى العديد من البلدان على مستوى العالم.





ووجه الدكتور محمد الخشت الشكر للجهات المسئولة في بريطانيا، والمجلس الثقافي البريطاني بمصر، وهيئة الامتحانات البريطانية، ووزارة التربية والتعليم المصرية، على استجابتهم، قائلًا: أرجو أن تكون معايير التقويم الجديدة محققة لدرجة من مستويات العدالة.





وكان الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، أول من أثار مشكلة طلاب الثانوية البريطانية ‏iGCSE، حيث تبنى قضيتهم وأصدر عدة بيانات إعلامية استنكر فيها سياسات كامبريدج وظهر في القنوات الفضائية لشرح قضيتهم، وطالب مؤسسة كامبريدج أن تراجع نفسها أكثر من مرة، كما طالب الحكومة البريطانية أن تراجع سياسات كامبريدج.





وقد نشرت مؤسسة كامبريدج أمس بيانًا حول هذا الأمر حول كيفية منح درجات GCSE وAS وA هذا الصيف. وقالت فيه:





نحن نتفهم أن هذا كان وقتًا محزنًا للطلاب، الذين حصلوا على نتائج امتحانات الأسبوع الماضي عن امتحانات لم يسبق لهم اجتيازها. لقد أوجد الوباء ظروفًا لم يكن لأحد أن يتخيلها أو يرغب فيها. نريد الآن اتخاذ خطوات لإزالة أكبر قدر ممكن من التوتر وعدم اليقين بالنسبة للشباب - وتحرير الرؤساء والمعلمين للعمل نحو المهمة المهمة المتمثلة في فتح جميع المدارس في غضون أسبوعين.





بعد التفكير، قررنا أن أفضل طريقة للقيام بذلك هي منح الدرجات على أساس ما يقدمه المعلمون. سيتم تطبيق التبديل إلى درجات تقييم المركز على كل من المستويين AS وA وعلى نتائج GCSE التي سيحصل عليها الطلاب في وقت لاحق من هذا الأسبوع.





لم يكن هناك حل سهل لمشكلة منح نتائج الاختبارات في حالة عدم إجراء أي اختبارات. طلب وزير الخارجية من Ofqual تطوير نظام لمنح الدرجات المحسوبة، والذي يحافظ على المعايير ويضمن منح الدرجات على نطاق واسع بما يتماشى مع السنوات السابقة. كان هدفنا دائمًا حماية ثقة الجمهور في المؤهلات التعليمية.





لكننا ندرك أنه في حين أن النهج الذي اعتمدناه حاول تحقيق هذه الأهداف، فإننا نقدر أيضًا أنه تسبب أيضًا في كرب حقيقي وأضر بثقة الجمهور. إن توقع أن تقدم المدارس مناشدات عندما تكون الدرجات غير صحيحة يضع عبئًا على المعلمين عندما يحتاجون إلى الاستعداد للفصل الدراسي الجديد وقد خلق حالة من عدم اليقين والقلق للطلاب. لكل ذلك، نحن آسفون للغاية.





لذلك قررنا أن يتم منح الطلاب تقييم المركز الخاص بهم لهذا الصيف - أي الدرجة التي قدرت مدرستهم أو كليتهم أنها كانت الدرجة التي من المرجح أن يحصلوا عليها في امتحانهم - أو الدرجة المتوسطة، أيهما أعلى.





إن الطريق إلى الأمام الذي نخطط الآن لتنفيذه سيوفر وضوحًا عاجلًا. نحن نعمل بالفعل مع وزارة التعليم والجامعات وكل الأشخاص المتأثرين بهذه المشكلة.



