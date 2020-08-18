الإصابات تضرب الأهلي قبل مواجهة القمة أمام الزمالك

يستعد النادي الأهلي لمواجهة نظيره الزمالك، يوم السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين من عمر بطولة الدوري المصري الممتاز.





حيث تعرض لاعبي الأهلي لبعض الإصابات الخطيرة، خلال مباراة أسوان الأخيرة في الدوري المصري والتي فاز بها المارد الأحمر بثلاثة أهداف نظيفة.





وأعلن الأهلي عن تعرض محمود متولي مدافع الفريق، إلى إصابه بقطع فى الرباط الصليبي للركبة، وجزع في الرباط الخارجي، بعد الأشعة التي تعرض لها اللاعب.





كما تعرض جيرالدو داكوستا، جناح الفريق إلى إجهاد فى العضلة الخلفية، بالإضافة إلى إصابة أحمد الشيخ، بكدمة فى القدم.





ويحتل الأهلي صدارة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 56 نقطة، بينما يتواجد الزمالك في المركز الثاني برصيد 38 نقطة.



