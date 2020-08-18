سوريا تسجل أعلى حصيلة وفيات جديدة بكورونا

الثلاثاء 18/أغسطس/2020 - 09:08 م
بوابة الفجر
الفجر
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سجلت سوريا أعلى حصيلة وفيات يومية بفيروس كورنا، بإعلان وزارة الصحة عن خمس وفيات جديدة اليوم الثلاثاء.

وقالت الوزارة إن عدد الوفيات بالفيروس ارتفع إلى 73، وتوزعت على دمشق التي سجلت فيها اليوم حالتا وفاة، ووفاة واحدة في كل من الحسكة وحمص ودير الزور، حسبماأوردت شبكة "روسيا اليوم".

كما أعلنت الوزارة تسجيل 80 إصابة جديدة اليوم، بانخفاض طفيف عن يوم أمس الذي تم الإعلان فيه عن تسجيل 87 إصابة، وهو أعلى معدل يومي للإصابات.

ووفق الإحصاءات الجديدة ارتفع عدد الإصابات إلى 1844 توزع معظمها في دمشق (18 إصابة) وفي حلب 17 واللاذقية 5 وفي ريف دمشق 5 في حمص 4 وفي الحسكة 2 وفي طرطوس 3 في حماه.

كذلك أعلنت الوزارة شفاء 6 حالات ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى 431.

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