سوريا تسجل أعلى حصيلة وفيات جديدة بكورونا

سوريا تسجل أعلى حصيلة وفيات جديدة بكورونا
الثلاثاء 18/أغسطس/2020 - 09:08 م
الفجر
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سجلت سوريا أعلى حصيلة وفيات يومية بفيروس كورنا، بإعلان وزارة الصحة عن خمس وفيات جديدة اليوم الثلاثاء.
وقالت الوزارة إن عدد الوفيات بالفيروس ارتفع إلى 73، وتوزعت على دمشق التي سجلت فيها اليوم حالتا وفاة، ووفاة واحدة في كل من الحسكة وحمص ودير الزور، حسبماأوردت شبكة "روسيا اليوم".
كما أعلنت الوزارة تسجيل 80 إصابة جديدة اليوم، بانخفاض طفيف عن يوم أمس الذي تم الإعلان فيه عن تسجيل 87 إصابة، وهو أعلى معدل يومي للإصابات.
ووفق الإحصاءات الجديدة ارتفع عدد الإصابات إلى 1844 توزع معظمها في دمشق (18 إصابة) وفي حلب 17 واللاذقية 5 وفي ريف دمشق 5 في حمص 4 وفي الحسكة 2 وفي طرطوس 3 في حماه.
كذلك أعلنت الوزارة شفاء 6 حالات ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى 431.