أسعار الذهب تحافظ على مستوي الألفين دولار بنهاية التعاملات

الثلاثاء 18/أغسطس/2020 - 09:22 م
بوابة الفجر
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استطاعت أسعار الذهب الحفاظ على تحقيق المكاسب فوق مستوي الألفين دولار بنهاية التعاملات اليوم الثلاثاء، مع ضعف العملة الأمريكية وسط انتظار المستثمرين إعلان محضر بنك الاحتياطي الفيدرالي عن اجتماع السياسة النقدية الأخير غداً الأربعاء.

وتعزز تدابير التحفيز العالمية الهائلة لمكافحة وباء "كوفيد-19"، مخاوف إثارة التضخم وانخفاض قيمة العملة، وهو الأمر الذي عزز صعود الذهب بأكثر من 31 بالمائة في العام الحالي حتى الآن.

وكشفت بيانات اقتصادية عن ارتفاع يتجاوز التوقعات لتصاريح وعمليات بناء المنازل في الولايات المتحدة خلال الشهر الماضي.

وعند التسوية، ارتفع سعر العقود الآجلة لمعدن الذهب تسليم ديسمبر  بنحو 0.7 بالمائة ما يعادل 14.40 دولار ليصل إلى 2013.10 دولار للأوقية، ليغلق المعدن أعلى 2000 دولار لأول مرة في أسبوع.

وبحلول الساعة 5:45 مساءً صعد سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر بنسبة 1.2 بالمائة أو ما يوازي 23.60 دولار ليسجل 2008.90 دولار للأوقية.

وفي تلك الأثناء، انخفض مؤشر الدولار الرئيسي والذي يتبع أداء الورقة الأمريكية مقابل 6 عملات رئيسية بنسبة تزيد عن 0.6 بالمائة إلى 92.303.

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