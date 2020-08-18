وزارة التموين: هذا السبب وارء خفض وزن رغيف الخبز (فيديو)

الثلاثاء 18/أغسطس/2020 - 09:34 م
بوابة الفجر
كـسـاب أحـمـد
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عقب اللواء عبدالمنعم حامد، وكيل وزارة التموين، على خفض وزن رغيف الخبز، قائلًا: "هذا القرار جاء بناء على مطلب الشعبة العامة للمخابز على مستوى الجمهورية، لإعادة احتساب التكلفة الانتاجية وزيادتها للجوال من 213 لـ 265 جنيه".

وتابع "حامد"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي ببرنامج "حضرة المواطن"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، مساء الثلاثاء، أن الوزارة قامت بزيادة عدد الأرغفة المنتجة من الجوال الواحد لـ 1450 رغيف، بدلًا من 1200 بجودة مرتفعة، مشيرًا إلى أن الوزارة تنظم حملات على مدار اليوم، للتأكد من جودة الخبز الذي يقدم للمصريين.

وأشار إلى أن الدولة تدعم المواطن في الخبز بـأكثر من 50 قرشًا في الرغيف الواحد، كما تتحمل الدولة تكلفة التأمينات الاجتماعية للعمال المخابز دعمًا لاستقرار هذه الفئة اجتماعيًا.

وكانت وزارة التموين والتجارة الداخلية عقدت عدة لقاءات واجتماعات مكثفة مع كافة شعب المخابز على مستوي الجمهورية بناءً على مطالب عديدة وردت للوزارة من جانب الشعبة العامة للمخابز، ووفقا لمطالب نادى بها كثيرًا أصحاب المخابز، لإعادة النظر فى تكلفة إنتاج الخبز بسبب ارتفاع أسعار الغاز والسولار وأجور العمالة والمياه، حيث وافقت وزارة التموين على إعادة احتساب التكلفة الإنتاجية للچوال الواحد من الدقيق، لترتفع من 213 جنيها إلى 265 جنيها، وزيادة التكلفة تشمل احتساب هذه الزيادات والتي طرأت مؤخرًا، وسيتم التطبيق اعتبارًا من اليوم.

هذا وقال طلعت حسن، مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالجيزة، خلال تصريحات إعلامية سابقة، إن كافة المخابز تخضع لمراقبة لضمان جودة رغيف الخبز والأوزان، لافتا إلى أن الحكومة تتحمل تكلفة التأمينات الاجتماعية للعاملين في المخابز دعما لهم.


وأضاف "حسن"، أن الدولة تتحمل أكثر من 60 قرشا من سعر رغيف الخبز، مع الحفاظ على سعر رغيف الخبز 5 قروش، كما أن الدولة حريصة على تعدم تقليل كمية الخبز التي تعطى للمواطن وهم 5 أرغفة.

ونوه مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالجيزة، إلى أن هناك بعض المخابز كانت تقلل وزن الرغيف عن الوزن الذى تم تحديده، لافتا إلى أنه تم وضع العقوبات المشددة في حالة المخالفة وقد تصل إلى غلق المخبز أو سحب الحصة المحددة، متابعًا: "لم نرصد أي مشكلات أو شكاوى تتعلق برغيف الخبز".


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