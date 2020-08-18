محلل سياسي: اللبنانيون كان ينتظرون إدانة كاملة لـ حزب الله

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قال المحلل السياسي اللبناني بشير المحامي، إن الرأي العام في بلاد غير راض عن قرار المحكمة الخاصة في لبنان فيما يتعلق باغتيال رفيق الحريري، حيث أن المواطن اللبناني كان ينتظر إدانة كاملة لـ حزب الله ".



وأضاف "بشير"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة " صدى البلد"، اليوم الثلاثاء أن المحكمة الخاصة في لبنان تتعامل مع أشخاص وليس كيانات وتنظيمات ورؤساء دول وبالتالي تم اتهام أشخاص في المحكمة".



وتابع المحلل السياسي:" المحكمة تعمل وفق نظام معين وتقوم بمحاكمة الأفراد والأشخاص دون محاكمة التنظيمات السياسية والدول ورؤسائها ".



كانت قد أدانت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، اليوم الثلاثاء، عضو بحزب الله في قضية اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري.



وأدانت المحكمة سليم عياش العضو في حزب الله بجريمة قتل الحريري، بينما برأت 3 متهمين آخرين لعدم كفاية الأدلة.





وأشارت المحكمة إلى أنه لا يمكن تحديد عدد المتورطين في التفجير، وأن المتهمين يرتبطون بجهة منظمة، وأن الأدلة تشير إلى أن الاغتيال كان سياسيًا، حيث إن "الهدف المنشود من اغتيال الحريري زعزعة استقرار لبنان". إلا أنها أوضحت أن "لا أدلة عن الجهة التي وجهت المتهمين لاغتيال الحريري".



وفي بداية الجلسة، ذكر القاضي دايفيد راي، رئيس هيئة المحكمة، أن اغتيال الحريري "نُفذ لأسباب سياسية".



ويُحاكم في القضية غيابيا 4 أشخاص ينتمون إلى ميليشيات حزب الله، ووُجهت لهم جميعا تهمة التآمر بارتكاب عمل إرهابي. وهم: سليم عياش وحسين عنيسي وأسد صبرا وحسان مرعي. أما مصطفى بدر الدين فهو من خطط لعملية الاغتيال، حسب المحكمة، إلا أنه قُتل لاحقا في سوريا.



وقال القاضي إن القيادي في حزب الله مصطفى بدر الدين نسق مع سليم عياش (العضو في حزب الله) في عملية اغتيال الحريري، مضيفًا: "المتهمون نسقوا ونفذوا عملية اغتيال الحريري". من جهتهما حسين عنيسي وأسعد صبرا نسقا لإعلان المسؤولية زورا عن اغتيال الحريري.





