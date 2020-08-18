محلل سياسي: اللبنانيون كان ينتظرون إدانة كاملة لـ حزب الله

الثلاثاء 18/أغسطس/2020 - 09:10 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
Advertisements
قال المحلل السياسي اللبناني بشير المحامي، إن الرأي العام في بلاد غير راض عن قرار المحكمة الخاصة في لبنان فيما يتعلق باغتيال رفيق الحريري، حيث أن المواطن اللبناني كان ينتظر إدانة كاملة لـ حزب الله ".

وأضاف "بشير"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة " صدى البلد"، اليوم الثلاثاء أن المحكمة الخاصة في لبنان تتعامل مع أشخاص وليس كيانات وتنظيمات ورؤساء دول وبالتالي تم اتهام أشخاص في المحكمة".

وتابع المحلل السياسي:" المحكمة تعمل وفق نظام معين وتقوم بمحاكمة الأفراد والأشخاص دون محاكمة التنظيمات السياسية والدول ورؤسائها ".

كانت قد أدانت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، اليوم الثلاثاء، عضو بحزب الله في قضية اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري.

وأدانت المحكمة سليم عياش العضو في حزب الله بجريمة قتل الحريري، بينما برأت 3 متهمين آخرين لعدم كفاية الأدلة.


وأشارت المحكمة إلى أنه لا يمكن تحديد عدد المتورطين في التفجير، وأن المتهمين يرتبطون بجهة منظمة، وأن الأدلة تشير إلى أن الاغتيال كان سياسيًا، حيث إن "الهدف المنشود من اغتيال الحريري زعزعة استقرار لبنان". إلا أنها أوضحت أن "لا أدلة عن الجهة التي وجهت المتهمين لاغتيال الحريري".

وفي بداية الجلسة، ذكر القاضي دايفيد راي، رئيس هيئة المحكمة، أن اغتيال الحريري "نُفذ لأسباب سياسية".

ويُحاكم في القضية غيابيا 4 أشخاص ينتمون إلى ميليشيات حزب الله، ووُجهت لهم جميعا تهمة التآمر بارتكاب عمل إرهابي. وهم: سليم عياش وحسين عنيسي وأسد صبرا وحسان مرعي. أما مصطفى بدر الدين فهو من خطط لعملية الاغتيال، حسب المحكمة، إلا أنه قُتل لاحقا في سوريا.

وقال القاضي إن القيادي في حزب الله مصطفى بدر الدين نسق مع سليم عياش (العضو في حزب الله) في عملية اغتيال الحريري، مضيفًا: "المتهمون نسقوا ونفذوا عملية اغتيال الحريري". من جهتهما حسين عنيسي وأسعد صبرا نسقا لإعلان المسؤولية زورا عن اغتيال الحريري.


أخبار تهمك

ردا على بيراميدز.. الأهلي يكشف مفاجأة في عقد "معلول"

منذ ساعتين و 49 دقيقة

عاجل.. تركي آل الشيخ يوجه رسالة جديدة

منذ أقل من نصف ساعة

بيان عاجل من السودان بشأن مفاوضات سد النهضة وخلافات حول إجراءات دمج الاتفاقيات

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل | كومان يصل إلى برشلونة.. تعرف على موعد الإعلان الرسمي

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يرد على التعاقد مع نجم الزمالك السابق.. والخطيب يجهز مفاجأة

منذ حوالي 4 ساعات

"رويترز": اعتقال رئيس مالي أبو بكر إبراهيم كيتا

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. الأشعة تكشف عن حجم إصابة محمود متولي

منذ حوالي 12 ساعة

خاص.. الطبيب الألماني يوجه صدمة للأهلي بشأن محمد محمود

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل - برشلونة يوافق علي بيع ميسي.. ويحدد شروط رحيله

منذ أقل من ساعة

رئيس القومي للبحوث الأسبق يكشف حقيقة حدوث موجة ثانية لكورونا في مصر (فيديو)

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. برشلونة يعلن عن خليفة أبيدال

منذ حوالي 5 ساعات

تغييرات بالجملة.. كارتيرون يعلن تشكيل الزمالك أمام نادي مصر

منذ ساعتين و 21 دقيقة

مفاجأة جديدة بشأن رمضان صبحي والأهلي

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. الموت يفجع الفنان عبدالرحمن أبو زهرة

منذ يوم

الزمالك: تقدمنا بعرض رسمي لضم رمضان صبحي.. ووافقنا على طلبات اللاعب المادية

منذ ساعة و 17 دقيقة

بداية الثورة.. كومان يطلب التعاقد مع ثلاث صفقات مدوية

منذ ساعتين و 50 دقيقة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
09:56 م

عاجل.. تركي آل الشيخ يوجه رسالة جديدة

عاجل - برشلونة يوافق علي بيع ميسي.. ويحدد شروط رحيله

09:31 م

بداية الثورة.. كومان يطلب التعاقد مع ثلاث صفقات مدوية

07:30 م

الأهلي يرد على التعاقد مع نجم الزمالك السابق.. والخطيب يجهز مفاجأة

06:23 م

ردا على بيراميدز.. الأهلي يكشف مفاجأة في عقد "معلول"

07:31 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هيروشيما أخرى فى بيروت

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: عملية المخابرات الأمريكية لإنقاذ عـرش الملك فاروق سميت «الزير السمين»

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 8.. «رأفت الهجان » درة تاج الدراما المصرية