نجم مانشستر سيتي ينتقل إلى ريال سوسيداد مجانًا

الثلاثاء 18/أغسطس/2020 - 09:06 م
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
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كشفت وسائل إعلام إسبانية أن ريال سوسيداد الإسباني أعلن عن تعاقده مع النجم المخضرم ديفيد سيلفا بعقد لمدة موسمين في صفقة إنتقال حر عقب نهاية عقده مع مانشستر سيتي الإنجليزي.

وأشارت التقارير الصحفية إلى أن سيلفا انضم إلى ريال سوسيداد في خطوة مفاجئة بعد أن كان الحديث يدور عن إمكانية إنتقاله إلى صفوف لاتسيو الإيطالي أو إلى الدوري القطري.

وأوضحت التقارير الصحفية أن سيلفا كان قد أنهى مشواره مع مانشستر سيتي الإنجليزي بعد 10 مواسم من الدفاع عن ألوان الفريق السماوي.

وأشارت التقارير الصحفية إلى أن سيلفا البالغ من العمر 34 عامًا كتب إسمه بحروف من ذهب في تاريخ السيتزنز وكان له دور كبير في نجاحات الفريق الإنجليزي في عهده الجديد.

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