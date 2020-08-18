أديس أبابا قلقة.. ونشأت الديهي: مستقبل إثيوبيا ينتابه الغموض

الثلاثاء 18/أغسطس/2020 - 08:44 م
نشأت الديهي
نشأت الديهي
هدى عبدالرازق
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قال الإعلامي نشأت الديهي، إنه بعد صدور شائعات بخصوص خضوع وزير الدفاع الإثيوبي قيد الإقامة الجبرية، أصدر رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، قرارًا بإعفائه من منصبه.

وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر قناة "TeN"، اليوم الثلاثاء، أن التحالف بين جبهتي التغراي والأورومو لمناوئة لآبي أحمد، يزيد من تعقيد الأزمة بالداخل الإثيوبي.

وأوضح أن الأيام القادمة ستجيب عن أسئلة كثير بخصوص سبب إقالة وزير الدفاع الإثيوبي، مؤكدًا أن آبي أحمد يتخذ خطوات صعبة في حين تم تأجيل الانتخابات، وأصبح مستقبل إثيوبيا ينتابه الغموض، معربًا عن تمني مصر الخير لأثيوبيا.

وأعلنت وزارة الري والموارد المائية السودانية، أنه تم استئناف المفاوضات الثلاثية بين السودان ومصر وإثيوبيا بشأن ملء وتشغيل سد النهضة والمشاريع المستقبلية على النيل الأزرق.

وأشارت الوزارة إلى أن وزراء الري في الدول الثلاث خلال الاجتماع سيقدمون ملاحظاتهم الافتتاحية وتصوراتهم للإجراءات التي ستتبع خلال هذه الجولة، حسبما أوردت شبكة "روسيا اليوم".

ووفقا للوزارة ستعمل الدول الثلاث في المفاوضات الحالية على دمج مقترحاتها لنصوص الاتفاقية المقترحة وتسليم مشروع مشترك لرئيس جنوب إفريقيا، سيريل رامافوزا رئيس الدورة الحالية للإتحاد الإفريقي بتاريخ 28 أغسطس 2020.

وبرزت خلال الاجتماع خلافات بين الدول الثلاث تتعلق بتفسير إجراءات دمج الاتفاقيات كما جاءت في تقرير وزارة خارجية دولة جنوب إفريقيا.

وتبادلت الدول الثلاث مقترحاتها للنص النهائي للاتفاقية بصورة متزامنة وتم اختيار ممثلين، قانوني وفني، من كل بلد للمشاركة في دمج النصوص الثلاثة.

وستتواصل الاجتماعات غدا بعد تسلم محضر الاجتماع السابق المنعقد بتاريخ 16 أغسطس 2020 من رئاسة الاتحاد الإفريقي.

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