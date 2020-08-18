الري: مفاوضات سد النهضة مصيرية وتحتاج لنفس طويل

الثلاثاء 18/أغسطس/2020 - 08:43 م
أرشيفية
أرشيفية
هدى عبدالرازق
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وصف المهندس محمد السباعي المتحدث الرسمي باسم وزارة المياة والري، استكمال مفاوضات سد النهضة، بأنها "أمر مصيري تحتاج لنفس طويل"، مؤكدًا على سعي الدولة لتحقيق المصالح المشتركة.

وأضاف "السباعي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي نشأت الديهي، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر قناة "TeN"، اليوم الثلاثاء، أن اجتماع اليوم يأتي استكمالًا لسلسة من الاجتماعات، هدفه إجرائي ليتم تلافي أي ملاحظات للعمل بصورة توافقية.

وأشار إلى أن الدولة المصرية تسعى عبر جولات ممتدة على مدار 9 سنوات، للتوصل إلى اتفاق عادل ومستدام يحقق مصالح جميع الأطراف.

واستمرت اليوم، مفاوضات سد النهضة بمشاركة وزيري الخارجية والري، بهدف الوصول لاتفاق ملزم بخصوص ملء سد النهضة.

أعلنت وزارة الري والموارد المائية السودانية، أنه تم استئناف المفاوضات الثلاثية بين السودان ومصر وإثيوبيا بشأن ملء وتشغيل سد النهضة والمشاريع المستقبلية على النيل الأزرق.

وأشارت الوزارة إلى أن وزراء الري في الدول الثلاث خلال الاجتماع سيقدمون ملاحظاتهم الافتتاحية وتصوراتهم للإجراءات التي ستتبع خلال هذه الجولة، حسبما أوردت شبكة "روسيا اليوم".

ووفقا للوزارة ستعمل الدول الثلاث في المفاوضات الحالية على دمج مقترحاتها لنصوص الاتفاقية المقترحة وتسليم مشروع مشترك لرئيس جنوب إفريقيا، سيريل رامافوزا رئيس الدورة الحالية للإتحاد الإفريقي بتاريخ 28 أغسطس 2020.

وبرزت خلال الاجتماع خلافات بين الدول الثلاث تتعلق بتفسير إجراءات دمج الاتفاقيات كما جاءت في تقرير وزارة خارجية دولة جنوب إفريقيا.

وتبادلت الدول الثلاث مقترحاتها للنص النهائي للاتفاقية بصورة متزامنة وتم اختيار ممثلين، قانوني وفني، من كل بلد للمشاركة في دمج النصوص الثلاثة.

وستتواصل الاجتماعات غدا بعد تسلم محضر الاجتماع السابق المنعقد بتاريخ 16 أغسطس 2020 من رئاسة الاتحاد الإفريقي.

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مفاوضات سد النهضة السودان الري اثيوبيا

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