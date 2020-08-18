عواد يحسم مستقبله مع الزمالك

الثلاثاء 18/أغسطس/2020 - 08:34 م
بوابة الفجر
غدير أحمد
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تمسك محمد عواد حارس مرمى الفريق الأول بنادي الزمالك، بالاستمرار داخل القلعة البيضاء حتي نهاية عقده، رافضًا الرحيل عن صفوف القلعة البيضاء.

ورفض محمد عواد الرحيله عن صفوف نادي الزمالك، حتي على سبيل الإعارة وأبلغ إدارة الفريق من قبل، وأكد على أنه إذا تخلى النادي عنه ليس لديه مانع، وذلك في ظل اعتماد الفرنسي باتريس كارتيرون على محمد أبوجبل وجنش ومحمد صبحي.

وخضع لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك للمسحة الطبية للكشف عن فيروس كورونا، قبل انطلاق المرات الجماعية للفريق.

ويستعد نادي الزمالك لمواجهة نادي مصر مساء اليوم الثلاثاء في الجولة العشرين من مسابقة بطولة الدوري المصري الممتاز.

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