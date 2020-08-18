وزيرة الصحة: إرسال 14 طنا من المستلزمات الطبية الإغاثية للسودان

الثلاثاء 18/أغسطس/2020 - 08:32 م
بوابة الفجر
منى صموئيل
Advertisements
أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، عن إرسال 14 طنًا من الأدوية والمستلزمات الطبية الإغاثية إلى دولة السودان الشقيقة لمجابهة السيول، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، في إطار التضامن والتكاتف بين الشعبين الشقيقين.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة السكان لشئون الإعلام، والمتحدث الرسمي للوزاة، أن شحنة المساعدات الإغاثية التي تم إرسالها اليوم الثلاثاء، على متن طائرة عسكرية بالتنسيق مع القوات المسلحة المصرية تتضمن كافة أنواع الأدوية من فيتامينات، ومضادات حيوية، ومسكنات، ومخفضات للحرارة، بالإضافة إلى محاليل طبية، ومستلزمات جراحية.

وأضاف أن هذه الشحنة هي الأولى، حيث إنه من المقرر إرسال شحنة أخرى من الأدوية والمستلزمات الطبية الإغاثية لمتضرري السيول بدولة السودان الشقيقة خلال الأيام القليلة المقبلة.

وذكر أن هذه الأدوية والمستلزمات الطبية الإغاثية للمساهمة في تخفيف العبء عن كاهل الشعب السوداني الشقيق المتضرر من السيول التي اجتاحت السودان خلال الآونة الأخيرة.

وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، الإثنين، عن خروج 908 متعافيين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 60651 حالة حتى اليوم.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 115 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 13 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الإثنين، هو 96590 حالة من ضمنهم 60651 حالة تم شفاؤها، و5173 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.
وزيرة الصحة: إرسال 14 طنا من المستلزمات الطبية الإغاثية للسودان
وزيرة الصحة: إرسال 14 طنا من المستلزمات الطبية الإغاثية للسودان
وزيرة الصحة: إرسال 14 طنا من المستلزمات الطبية الإغاثية للسودان
وزيرة الصحة: إرسال 14 طنا من المستلزمات الطبية الإغاثية للسودان

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

وزارة الصحة كورونا فيروس كورونا عبدالفتاح السيسي بوابة الفجر الفجر السودان

أخبار تهمك

الفحص الطبي يحسم مصير ثنائي الأهلي من المشاركة أمام الزمالك

منذ أقل من ساعة

محسن صالح يُحذر الخطيب من رأي فايلر الفني تجاه نجم الفريق

منذ حوالي 4 ساعات

ردا على بيراميدز.. الأهلي يكشف مفاجأة في عقد "معلول"

منذ ساعة و 18 دقيقة

خلال 24 ساعة.. 4 قرارات مهمة لوزراة التموين تبدأ اليوم

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل | كومان يصل إلى برشلونة.. تعرف على موعد الإعلان الرسمي

منذ ساعتين و 19 دقيقة

خاص.. الطبيب الألماني يوجه صدمة للأهلي بشأن محمد محمود

منذ ساعة و 25 دقيقة

عاجل.. الموت يفجع الفنان عبدالرحمن أبو زهرة

منذ يوم

عاجل.. برشلونة يعلن عن خليفة أبيدال

منذ حوالي 3 ساعات

مفاجأة جديدة بشأن رمضان صبحي والأهلي

منذ حوالي 11 ساعة

"رويترز": اعتقال رئيس مالي أبو بكر إبراهيم كيتا

منذ ساعة و نصف

عاجل.. الأشعة تكشف عن حجم إصابة محمود متولي

منذ حوالي 10 ساعة

بداية الثورة.. كومان يطلب التعاقد مع ثلاث صفقات مدوية

منذ ساعة و 19 دقيقة

تغييرات بالجملة.. كارتيرون يعلن تشكيل الزمالك أمام نادي مصر

منذ أقل من ساعة

رئيس القومي للبحوث الأسبق يكشف حقيقة حدوث موجة ثانية لكورونا في مصر (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

الأهلي يرد على التعاقد مع نجم الزمالك السابق.. والخطيب يجهز مفاجأة

منذ ساعتين و 26 دقيقة

شرط خرافي يمنع رحيل ليونيل ميسي عن برشلونة

منذ حوالي 10 ساعات

موضوعات متعلقة

السيسي يوجه بإرسال 4 طائرات عسكرية محملة بمستلزمات طبية إلى السودان (فيديو)

وكيل صحة الدقهلية يتفقد مستشفى شربين ويوجه الشكر للهيئة الطبية (صور)

مصر ترسل طائرة مساعدات طبية لجنوب السودان (فيديو)

"الدفاع" تعلن وصول المساعدات الطبية إلى جنوب السودان (فيديو)

بتوجيهات رئاسية.. مصر ترسل طائرة مساعدات طبية ثانية لجنوب السودان (فيديو)

وصول طائرة المساعدات الطبية المصرية إلى الكونغو وزامبيا

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
07:30 م

بداية الثورة.. كومان يطلب التعاقد مع ثلاث صفقات مدوية

الأهلي يرد على التعاقد مع نجم الزمالك السابق.. والخطيب يجهز مفاجأة

06:23 م

ردا على بيراميدز.. الأهلي يكشف مفاجأة في عقد "معلول"

07:31 م

خاص.. الطبيب الألماني يوجه صدمة للأهلي بشأن محمد محمود

07:23 م

"رويترز": اعتقال رئيس مالي أبو بكر إبراهيم كيتا

07:14 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هيروشيما أخرى فى بيروت

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: عملية المخابرات الأمريكية لإنقاذ عـرش الملك فاروق سميت «الزير السمين»

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 8.. «رأفت الهجان » درة تاج الدراما المصرية