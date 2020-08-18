موعد نهائي الدوري الأوروبي بين إنتر ميلان وإشبيلية

الثلاثاء 18/أغسطس/2020 - 08:30 م
بوابة الفجر
حسام مجدي
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يستعرض لكم موقع "الفجر الرياضي" موعد مباراة الدور النهائي من بطولة الدوري الأوروبي هذا الموسم، والتي ستجمع بين إنتر ميلان الإيطالي وإشبيلية الإسباني.

وحسم نادي إنتر ميلان الإيطالي صعوده إلى الدور النهائي من بطولة الدوري الأوروبي عقب الفوز أمس الإثنين على نظيره نادي شاختار بخماسية نظيفة في نصف النهائي.

وكان نادي إشبيلية قد حسم صعوده هو الأخر للدور النهائي من بطولة الدور الأوروبي على حساب نظيره نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي.

وبهذه النتيجة يحسم نادي إنتر ميلان صعوده للدور النهائي من بطولة الدوري الأوروبي، ليلحق بفريق إشبيلية الإسباني.

وستلعب مباراة الدور النهائي لبطولة الدوري الأوروبي، بين فريق إنتر ميلان وفريق إشبيلية، يوم الجمعة المقبل 21 أغسطس على ملعب راين إنرجي.

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