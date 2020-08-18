بشرى سارة.. لجنة مكافحة كورونا: لقاح آمن وفعال للفيروس بنهاية 2020 (فيديو)

قال الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا، إن مصر تتابع بقوة كل الدراسات الخاصة باللقاحات، وتشارك في بعض الدراسات، مؤكدًا أنه يجب أن يتم التأكد من أمان وفاعلية اللقاح.





وتابع "حسني"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامية سارة حازم، ببرنامج "اليوم"، المذاع على فضائية "دي إم سي": "لم نصل إلى نتائج أولية نهائية تؤكد أمان وفاعلية اللقاحات الموجودة، اللقاحات تسير بصورة جيدة جدًا"، لافتًا إلى أن لقاح أكسفورد به نتائج أولية مبشرة.





وأضاف: "خلال شهر أو إثنين سيتم التوصل إلى لقاح لكورونا"، لافتًا إلى أنه سيتم التوصل إلى لقاح آمن وفعل بنهاية عام 2020، وسيكون متوافرًا للمواطن العادي.















