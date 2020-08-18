بشرى سارة.. لجنة مكافحة كورونا: لقاح آمن وفعال للفيروس بنهاية 2020 (فيديو)

الثلاثاء 18/أغسطس/2020 - 08:36 م
أرشيفية
أرشيفية
أمنية فوزي
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قال الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا، إن مصر تتابع بقوة كل الدراسات الخاصة باللقاحات، وتشارك في بعض الدراسات، مؤكدًا أنه يجب أن يتم التأكد من أمان وفاعلية اللقاح.

وتابع "حسني"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامية سارة حازم، ببرنامج "اليوم"، المذاع على فضائية "دي إم سي": "لم نصل إلى نتائج أولية نهائية تؤكد أمان وفاعلية اللقاحات الموجودة، اللقاحات تسير بصورة جيدة جدًا"، لافتًا إلى أن لقاح أكسفورد به نتائج أولية مبشرة.

وأضاف: "خلال شهر أو إثنين سيتم التوصل إلى لقاح لكورونا"، لافتًا إلى أنه سيتم التوصل إلى لقاح آمن وفعل بنهاية عام 2020، وسيكون متوافرًا للمواطن العادي.




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وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الإثنين، عن خروج 908 متعافيين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 60651 حالة حتى أمس.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 115 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 13 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الإثنين، هو 96590 حالة من ضمنهم 60651 حالة تم شفاؤها، و5173 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105".

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