لهذا السبب.. عمرو دياب تريند موقع "تويتر"

الثلاثاء 18/أغسطس/2020 - 08:42 م
عمرو دياب
عمرو دياب
مصطفى فكيه
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تصدر اسم الفنان عمرو دياب، تريند موقع تبادل التدوينات القصيرة "تويتر" وذلك بعد انتشار خبر تعاونه مع شبكة "نيتفلكس" للعودة للدراما بعد غياب 27 عام.

في سياق متصل، أعرب النجم عمرو دياب، بسعادة بالتعاون مع شبكة "نيتفلكس" في عمل درامي جديد عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل التديونات القصيرة "تويتر".

حيث قام "الهضب" بنشر فيديو له أثناء غنائه وعلق عليه قائلًا:" سعيد جدًا بالتعاون مع نتفليكس في هذا العمل الفني الجديد، فأنا من أشد المؤمنين بأن الفن لغة عالمية، والآن وبهذا العمل الدرامي أنا متحمس جدًا مع نتفليكس أن نصل إلى أكثر من ١٩٣ مليون متابع في أكثر من ١٩٠ دولة حول العالم للاستمتاع بمحتوى فني جديد "صنع في مصر" ويستمتع به العالم بأكمله".
لهذا السبب.. عمرو دياب تريند موقع "تويتر"
لهذا السبب.. عمرو دياب تريند موقع "تويتر"

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عمرو دياب الهضبة الفنان عمرو دياب

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