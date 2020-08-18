تراجع القمح الفرنسي مع ترقب نتائج مناقصة جزائرية

الثلاثاء 18/أغسطس/2020 - 08:46 م
بوابة الفجر
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تراجع سعر قمح الطحين القياسي ببورصة يورونكست يوم الثلاثاء بعد صعوده إلى أعلى مستوياته منذ يوليو قبل يوم واحد.

ويترقب المتعاملون نتيجة مناقصة أجرتها الجزائر يوم الثلاثاء لشراء قمح الطحين للتوريد من مناشئ أوروبية خيارية. وتشهد فرنسا، وهي من كبار المنتجين، ضعفا في المحصول.

وبناء على بيانات غير رسمية، أنهت عقود قمح الطحين تسليم ديسمبر ، وهي العقود التي التي تشهد النشاط الأكبر في بورصة يورونكست التي مقرها باريس، الأول التعاملات على انخفاض 1.5 يورو، بما يعادل 0.8 بالمئة، إلى 181 يورو (216.01 دولار) للطن، وذلك بعد ارتفاعه يوم الاثنين إلى 182.5 يورو، وهو أعلى مستوياته منذ 31 يوليو.

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