الرئيس الجزائري يسخر من ممارسات تكاد أن تهوي بـ"الاقتصادي الوطني"

سخر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، من التجار القائمين بتصدير السيارات من بلاده التي لا تنتجها، وسأل الأشخاص الذين يزعمون تصدير السيارات إلى الخارج: "أين هي هذه المركبات؟".

سخر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، من التجار القائمين بتصدير السيارات من بلاده التي لا تنتجها، وسأل الأشخاص الذين يزعمون تصدير السيارات إلى الخارج: "أين هي هذه المركبات؟".

وقال إن هؤلاء الأشخاص يستوردون سيارات ثم ينفخون عجلاتها، قائلا: "ماذا تصدر الهواء الذي ملأت به العجلات، وتأخذ 50 بالمائة من قيمة التصدير؟"، حسبما أوردت شبكة "روسيا اليوم".

وقال إن هؤلاء الأشخاص يستوردون سيارات ثم ينفخون عجلاتها، قائلا: "ماذا تصدر الهواء الذي ملأت به العجلات، وتأخذ 50 بالمائة من قيمة التصدير؟"، حسبما أوردت شبكة "روسيا اليوم".

وأشار الرئيس تبون، إلى أن هذه الممارسات كادت أن تأخذ الاقتصادي الوطني إلى الهاوية.

وأشار الرئيس تبون، إلى أن هذه الممارسات كادت أن تأخذ الاقتصادي الوطني إلى الهاوية.