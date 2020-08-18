الرئيس الجزائري يسخر من ممارسات تكاد أن تهوي بـ"الاقتصادي الوطني"

الثلاثاء 18/أغسطس/2020 - 08:05 م
بوابة الفجر
الفجر
Advertisements
سخر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، من التجار القائمين بتصدير السيارات من بلاده التي لا تنتجها، وسأل الأشخاص الذين يزعمون تصدير السيارات إلى الخارج: "أين هي هذه المركبات؟".

وقال إن هؤلاء الأشخاص يستوردون سيارات ثم ينفخون عجلاتها، قائلا: "ماذا تصدر الهواء الذي ملأت به العجلات، وتأخذ 50 بالمائة من قيمة التصدير؟"، حسبما أوردت شبكة "روسيا اليوم".

وأشار الرئيس تبون، إلى أن هذه الممارسات كادت أن تأخذ الاقتصادي الوطني إلى الهاوية.

وأعلن الرئيس تبون، أنه يجب على هؤلاء المصدرين اقتحام الأسواق الإفريقية وحتى الأوروبية.

وأضاف خلال إشرافه اليوم على الندوة الوطنية للإنعاش الاقتصادي والاجتماعي، أنه من غير المعقول عدم وجود بنك في إفريقيا أو بنك مشترك مع أي دولة، من أجل اقتحام الأسواق وتنظيم وتحسين الخدمات أكثر خاصة في قطاع النقل.

أخبار تهمك

مفاجأة جديدة بشأن رمضان صبحي والأهلي

منذ حوالي 11 ساعة

شرط خرافي يمنع رحيل ليونيل ميسي عن برشلونة

منذ حوالي 10 ساعات

الفحص الطبي يحسم مصير ثنائي الأهلي من المشاركة أمام الزمالك

منذ أقل من ساعة

خلال 24 ساعة.. 4 قرارات مهمة لوزراة التموين تبدأ اليوم

منذ حوالي 7 ساعات

تغييرات بالجملة.. كارتيرون يعلن تشكيل الزمالك أمام نادي مصر

منذ أقل من ساعة

الأهلي يرد على التعاقد مع نجم الزمالك السابق.. والخطيب يجهز مفاجأة

منذ ساعتين و 26 دقيقة

خاص.. الطبيب الألماني يوجه صدمة للأهلي بشأن محمد محمود

منذ ساعة و 26 دقيقة

عاجل | كومان يصل إلى برشلونة.. تعرف على موعد الإعلان الرسمي

منذ ساعتين و 19 دقيقة

عاجل.. الموت يفجع الفنان عبدالرحمن أبو زهرة

منذ يوم

عاجل.. برشلونة يعلن عن خليفة أبيدال

منذ حوالي 3 ساعات

محسن صالح يُحذر الخطيب من رأي فايلر الفني تجاه نجم الفريق

منذ حوالي 4 ساعات

بداية الثورة.. كومان يطلب التعاقد مع ثلاث صفقات مدوية

منذ ساعة و 19 دقيقة

"رويترز": اعتقال رئيس مالي أبو بكر إبراهيم كيتا

منذ ساعة و نصف

عاجل.. الأشعة تكشف عن حجم إصابة محمود متولي

منذ حوالي 10 ساعة

ردا على بيراميدز.. الأهلي يكشف مفاجأة في عقد "معلول"

منذ ساعة و 18 دقيقة

رئيس القومي للبحوث الأسبق يكشف حقيقة حدوث موجة ثانية لكورونا في مصر (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
07:30 م

بداية الثورة.. كومان يطلب التعاقد مع ثلاث صفقات مدوية

الأهلي يرد على التعاقد مع نجم الزمالك السابق.. والخطيب يجهز مفاجأة

06:23 م

ردا على بيراميدز.. الأهلي يكشف مفاجأة في عقد "معلول"

07:31 م

خاص.. الطبيب الألماني يوجه صدمة للأهلي بشأن محمد محمود

07:23 م

"رويترز": اعتقال رئيس مالي أبو بكر إبراهيم كيتا

07:14 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هيروشيما أخرى فى بيروت

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: عملية المخابرات الأمريكية لإنقاذ عـرش الملك فاروق سميت «الزير السمين»

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 8.. «رأفت الهجان » درة تاج الدراما المصرية