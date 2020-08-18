برلمان ليتوانيا يعتمد قرارا بعدم الاعتراف بنتائج انتخابات بيلاروس

تبنى البرلمان الليتواني في جلسة استثنائية، قرارا بعدم الاعتراف بنتائج الانتخابات الرئاسية في بيلاروس، وبأن ألكسندر لوكاشينكو رئيسها الشرعي.

تبنى البرلمان الليتواني في جلسة استثنائية، قرارا بعدم الاعتراف بنتائج الانتخابات الرئاسية في بيلاروس، وبأن ألكسندر لوكاشينكو رئيسها الشرعي.

وقالت وكالة "سبوتنيك"، إن 120 نائبا صوتوا لصالح القرار، ولم يعارضه أحد. وامتنع نائبان عن التصويت.

وقالت وكالة "سبوتنيك"، إن 120 نائبا صوتوا لصالح القرار، ولم يعارضه أحد. وامتنع نائبان عن التصويت.

ووفقا للوكالة، طالب النواب بإجراء انتخابات جديدة في بيلاروس "وفق الإجراءات الديمقراطية". وأعربوا في نفس الوقت، عن استعدادهم للعب دور الوسيط.

ووفقا للوكالة، طالب النواب بإجراء انتخابات جديدة في بيلاروس "وفق الإجراءات الديمقراطية". وأعربوا في نفس الوقت، عن استعدادهم للعب دور الوسيط.