برلمان ليتوانيا يعتمد قرارا بعدم الاعتراف بنتائج انتخابات بيلاروس

الثلاثاء 18/أغسطس/2020 - 08:03 م
بوابة الفجر
وكالات
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تبنى البرلمان الليتواني في جلسة استثنائية، قرارا بعدم الاعتراف بنتائج الانتخابات الرئاسية في بيلاروس، وبأن ألكسندر لوكاشينكو رئيسها الشرعي.

وقالت وكالة "سبوتنيك"، إن 120 نائبا صوتوا لصالح القرار، ولم يعارضه أحد. وامتنع نائبان عن التصويت.

ووفقا للوكالة، طالب النواب بإجراء انتخابات جديدة في بيلاروس "وفق الإجراءات الديمقراطية". وأعربوا في نفس الوقت، عن استعدادهم للعب دور الوسيط.

وجاء في البيان، الذي صدر عن البرلمان: "يطالب البرلمانيون أيضا بفرض عقوبات فردية على مستوى الاتحاد الأوروبي، بحق المسؤولين البيلاروسيين الضالعين في تزوير النتائج وانتهاك حقوق الإنسان". واقترحوا أن يتم فرض قيود على دخولهم إلى الاتحاد الأوروبي وتجميد حساباتهم هناك.

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