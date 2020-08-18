كامل الوزير: أقول بقلب جامد مش ممكن حاجة تحصل عندنا زي مرفأ بيروت

قال الفريق كامل الوزير، وزير النقل، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد انفجار مرفأ بيروت، تواصل معه هاتفيًا للاطمئنان على الوضع في الموانئ المصرية.





وأضاف " الوزير"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي ببرنامج "حضرة المواطن"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، مساء الثلاثاء، أن الموانئ المصرية كان بها بعض المهملات مثل الألعاب النارية، وألعاب الأطفال، وهناك ضرورة لتخلص من هذه المخالفات، مشيرًا إلى أن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أصدر قرارًا بتشكيل لجان ممثلة من كافة الوزارات المعنية لحصر هذه المخالفات، واتخاذ كافة الاجراءات اللازمة.





وأشار إلى أن كافة الموانئ المصرية الآن آمنة، معقبًا: "دلوقتي أقدر أقول بقلب جامد إن الموانئ المصرية آمنة، ومش ممكن حاجة تحصل زي اللي حصلت في ميناء مرفأ بيروت".





وفي سياق منفصل، قال المهندس كامل الوزير، وزير النقل، إن السكة الحديد ستتنازل عن 7 قطع أراضي لبنك الاستثمار القومي لسداد جزء من الديون، متابعًا: "السكة الحديد كانت مديونة بـ110 مليار جنيه عندما تولى مسئولية وزارة النقل".





وذكر "الوزير"، أن السكة الحديد تدفع رواتب الموظفين بالسحب على المكشوف من البنك المركزي، مشيرًا إلى أن هناك توجيه واضح وصريح من الرئيس بأن تعتمد السكة الحديد على نفسها، موضحًا أن تحريك سعر التذاكر يطبق على القطارات الجديدة فقط، والقطارات القديمة ستظل على الأسعار القديمة، متابعًا أن السعر الجديد لتذاكر القطارات بعد الزيادة لا يزال أقل من وسائل المواصلات البديلة.





ولفت المهندس كامل الوزير، إلى أنه تم إلغاء ترخيص كشك على رصيف 4 بعد اكتشاف بيعه لتذاكر القطارات في السوق السوداء، متابعًا: "سنغطي 70% من مصاريف تشغيل هيئة السكة الحديد بعد رفع أسعار تذاكر القطارات".





وأشار إلى أن السكة الحديد تنقل حوالي 45 مليون طن بضائع، متابعًا: "نستهدف دخول القطاع الخاص لإدارة الخطوط الجديدة للسكة الحديد".





وأضاف وزير النقل، أن الشركة الفرنسية لديها خبرة كيرة في الإدارة والتشغيل والصيانة، متابعًا: "نبحث التعاون مع مستثمرين مصريين أو أجانب لإدارة وتشتغيل قطار السخنة العلمين".