عمر كمال يتعرض لـ هجوم من جانب جمهوره بسبب بوست "صور"

الثلاثاء 18/أغسطس/2020 - 08:26 م
عمر كمال
عمر كمال
مصطفى فكيه
Advertisements
تعرض الفنان عمر كمال، للهجوم من جانب متابعيه وبالأخص بعد نشر بوست على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" يوجه فيه رساله للشباب بعدم اليأس والكفاح من أجل النجاح.

وجأئت أبرز التعليقات من جانب أحد متابعيه قائلًا:" معلش انت مهما تعبت واشتغلت ومهما كان تعليمك اللى هو تعليم عادى مش هيبقى زى واحد تعبت وشقى وذاكر واهلو صرفو عليه دم قلبهم بقى دكتور او مهندس واشتغل بشهادته وطفح الدم ومعندهوش تمن اللى حضرتك حققته من ثروة فى فترة بسيطه فى اغانى هابطه ومع ناس ولا صوت ولا صورة".

وقال أخر:" ممكن يكون كلامك صح بس فى رزق مصدره بيكون فلوس حلال ومتاكد من ده حتى لو بسيط بيكون فيه بركة وفى رزق بيكون مش كله حلال وده مفيش اسهل منه واسرع منه.. هى مجرد اختيارات واختبارات والإنسان بيحدد بنفسه هو عاوز يمشى ف أنهى طريق.. مقياس النجاح مش بس ف الدنيا، طريق الشهرة والفلوس والغنى مغرى جدا بس نهايته مش دايما بتكون حلوة زى بدايته".

بينما قالت نورهان حسن:" انتا سمعت عن السيئات الجاريه..انتا بتعمل وبتكسب حلو اه بس اقري شويه عن السيئات الجاريه وشوف اني شغلانه كانت احسن بنسبالك دنيا واخره..مش لما تغني ورا رقاصه ولا تقول الفاظ خادشه وكسبت من وراها هتيجي تدينا نصايح، اديها لنفسك الاول بس مش ع مزاجك عشان تخليها صح بنسبالك، لا..شوف اللي انتا فيه من منظور تاني..هتندم ع تركك شغلك البسيط ال كانت بتاخد منه فلوس قليله، ياريت اكون وضحت وجهه نظري".
عمر كمال يتعرض لـ هجوم من جانب جمهوره بسبب بوست "صور"
عمر كمال يتعرض لـ هجوم من جانب جمهوره بسبب بوست "صور"
عمر كمال يتعرض لـ هجوم من جانب جمهوره بسبب بوست "صور"
عمر كمال يتعرض لـ هجوم من جانب جمهوره بسبب بوست "صور"
عمر كمال يتعرض لـ هجوم من جانب جمهوره بسبب بوست "صور"
عمر كمال يتعرض لـ هجوم من جانب جمهوره بسبب بوست "صور"
عمر كمال يتعرض لـ هجوم من جانب جمهوره بسبب بوست "صور"
عمر كمال يتعرض لـ هجوم من جانب جمهوره بسبب بوست "صور"
عمر كمال يتعرض لـ هجوم من جانب جمهوره بسبب بوست "صور"
عمر كمال يتعرض لـ هجوم من جانب جمهوره بسبب بوست "صور"
عمر كمال يتعرض لـ هجوم من جانب جمهوره بسبب بوست "صور"
عمر كمال يتعرض لـ هجوم من جانب جمهوره بسبب بوست "صور"
عمر كمال يتعرض لـ هجوم من جانب جمهوره بسبب بوست "صور"
عمر كمال يتعرض لـ هجوم من جانب جمهوره بسبب بوست "صور"
عمر كمال يتعرض لـ هجوم من جانب جمهوره بسبب بوست "صور"
عمر كمال يتعرض لـ هجوم من جانب جمهوره بسبب بوست "صور"
عمر كمال يتعرض لـ هجوم من جانب جمهوره بسبب بوست "صور"
عمر كمال يتعرض لـ هجوم من جانب جمهوره بسبب بوست "صور"

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

عمر كمال الهجوم على عمر كمال الفنان عمركمال الفن اخبار الفن

أخبار تهمك

خاص.. الطبيب الألماني يوجه صدمة للأهلي بشأن محمد محمود

منذ ساعة و 25 دقيقة

مفاجأة جديدة بشأن رمضان صبحي والأهلي

منذ حوالي 11 ساعة

بداية الثورة.. كومان يطلب التعاقد مع ثلاث صفقات مدوية

منذ ساعة و 18 دقيقة

عاجل.. الأشعة تكشف عن حجم إصابة محمود متولي

منذ حوالي 10 ساعة

الأهلي يرد على التعاقد مع نجم الزمالك السابق.. والخطيب يجهز مفاجأة

منذ ساعتين و 25 دقيقة

رئيس القومي للبحوث الأسبق يكشف حقيقة حدوث موجة ثانية لكورونا في مصر (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

ردا على بيراميدز.. الأهلي يكشف مفاجأة في عقد "معلول"

منذ ساعة و 17 دقيقة

الفحص الطبي يحسم مصير ثنائي الأهلي من المشاركة أمام الزمالك

منذ ساعة الا ربع

عاجل.. الموت يفجع الفنان عبدالرحمن أبو زهرة

منذ يوم

تغييرات بالجملة.. كارتيرون يعلن تشكيل الزمالك أمام نادي مصر

منذ أقل من ساعة

عاجل | كومان يصل إلى برشلونة.. تعرف على موعد الإعلان الرسمي

منذ ساعتين و 18 دقيقة

محسن صالح يُحذر الخطيب من رأي فايلر الفني تجاه نجم الفريق

منذ حوالي 4 ساعات

شرط خرافي يمنع رحيل ليونيل ميسي عن برشلونة

منذ حوالي 10 ساعات

خلال 24 ساعة.. 4 قرارات مهمة لوزراة التموين تبدأ اليوم

منذ حوالي 7 ساعات

"رويترز": اعتقال رئيس مالي أبو بكر إبراهيم كيتا

منذ ساعة و نصف

عاجل.. برشلونة يعلن عن خليفة أبيدال

منذ حوالي 3 ساعات

موضوعات متعلقة

حمو بيكا بعد هجوم السوشيال ميديا عليه: "حسيت إني مجرم في البلد دي"

"ههزها تجيب رزقها".. سما المصري تفكر في احتراف الرقص الشرقي

رقاصة في الحلال

بالشبشب والهوت شورت.. أحدث إطلالة لـ ميريام فارس في حمام السباحة

طارق صبري: "رزقك هيجي هيجي والحب رزق"

رضوى الشربيني تثير الجدل بالبكاء والحديث عن الموت

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
07:30 م

بداية الثورة.. كومان يطلب التعاقد مع ثلاث صفقات مدوية

الأهلي يرد على التعاقد مع نجم الزمالك السابق.. والخطيب يجهز مفاجأة

06:23 م

ردا على بيراميدز.. الأهلي يكشف مفاجأة في عقد "معلول"

07:31 م

خاص.. الطبيب الألماني يوجه صدمة للأهلي بشأن محمد محمود

07:23 م

"رويترز": اعتقال رئيس مالي أبو بكر إبراهيم كيتا

07:14 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هيروشيما أخرى فى بيروت

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: عملية المخابرات الأمريكية لإنقاذ عـرش الملك فاروق سميت «الزير السمين»

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 8.. «رأفت الهجان » درة تاج الدراما المصرية