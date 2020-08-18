عمر كمال يتعرض لـ هجوم من جانب جمهوره بسبب بوست "صور"

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تعرض الفنان عمر كمال، للهجوم من جانب متابعيه وبالأخص بعد نشر بوست على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" يوجه فيه رساله للشباب بعدم اليأس والكفاح من أجل النجاح.



وجأئت أبرز التعليقات من جانب أحد متابعيه قائلًا:" معلش انت مهما تعبت واشتغلت ومهما كان تعليمك اللى هو تعليم عادى مش هيبقى زى واحد تعبت وشقى وذاكر واهلو صرفو عليه دم قلبهم بقى دكتور او مهندس واشتغل بشهادته وطفح الدم ومعندهوش تمن اللى حضرتك حققته من ثروة فى فترة بسيطه فى اغانى هابطه ومع ناس ولا صوت ولا صورة".



وقال أخر:" ممكن يكون كلامك صح بس فى رزق مصدره بيكون فلوس حلال ومتاكد من ده حتى لو بسيط بيكون فيه بركة وفى رزق بيكون مش كله حلال وده مفيش اسهل منه واسرع منه.. هى مجرد اختيارات واختبارات والإنسان بيحدد بنفسه هو عاوز يمشى ف أنهى طريق.. مقياس النجاح مش بس ف الدنيا، طريق الشهرة والفلوس والغنى مغرى جدا بس نهايته مش دايما بتكون حلوة زى بدايته".



بينما قالت نورهان حسن:" انتا سمعت عن السيئات الجاريه..انتا بتعمل وبتكسب حلو اه بس اقري شويه عن السيئات الجاريه وشوف اني شغلانه كانت احسن بنسبالك دنيا واخره..مش لما تغني ورا رقاصه ولا تقول الفاظ خادشه وكسبت من وراها هتيجي تدينا نصايح، اديها لنفسك الاول بس مش ع مزاجك عشان تخليها صح بنسبالك، لا..شوف اللي انتا فيه من منظور تاني..هتندم ع تركك شغلك البسيط ال كانت بتاخد منه فلوس قليله، ياريت اكون وضحت وجهه نظري".

