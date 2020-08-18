توخيل يُعلن تشكيل باريس سان جيرمان لمواجهة لايبزيج في دوري الأبطال

الثلاثاء 18/أغسطس/2020 - 07:59 م
بوابة الفجر
أحمد عصام
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كشف المدرب الألماني توماس توخيل المدير الفني لباريس سان جيرمان الفرنسي، عن التشكيلة الرسمية التي ستدخل مباراته أمام نادي لايبزيج الألماني في المباراة التي ستقام بعد قليل على ملعب النور، ضمن منافسات دور النصف نهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وحقق باريس سان جيرمان فوزا مثيرا في الدور ربع النهائي على حساب أتالانتا الإيطالي بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد، حيث قلب الطاولة بعدما كان متأخرا بنتيجة هدف نظيف حتى الدقيقة 85 من المباراة. 

وجاءت التشكيلة الأساسية كالتالي :- 

حراسة المرمى: ريكو. 

خط الدفاع: كيهرير - تياجو سيلفا - كيمبيمبي - بيرنات.  

خط الوسط: ماركينيوس - اندرياس هيريرا - باريديس. 

خط الهجوم: كيليان مبابي - نيمار دا سيلفا - دي ماريا.

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