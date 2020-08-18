أطباء الأزهر يوقعون الكشف الطبي على مصابي انفجار مرفأ بيروت

الثلاثاء 18/أغسطس/2020 - 07:56 م
بوابة الفجر
محمود الجلاد
Advertisements
ساهم أطباء جامعة الأزهر المشاركين ضمن الوفد الطبي المصري من أساتذة الجامعات المصرية، اليوم، بتوقيع الكشف الطبي على عدد من مصابي حادث انفجار مرفأ بيروت في الجمهورية اللبنانية الذي وقع في 4 أغسطس من الشهر الجاري، وخلَّف 178 قتيلا، ونحو 6 آلاف مصابٍ. 

وأوضح الدكتور محمود صديق، نائب رئيس جامعة الأزهر المشرف العام على قطاع المستشفيات الجامعية بجامعة الأزهر، أن أساتذة الطب بجامعة الأزهر قاموا بمناظرة عديد من الحالات التي أُضيرت جراء انفجار المرفأ من الرجال والنساء والأطفال، وذلك بمقر المركز الاستشفائي الطبي المصري بلبنان. 

وأضاف نائب رئيس جامعة الأزهر، أن الأشقاء اللبنانيين عبروا عن عميق شكرهم؛ للجهود التي بذلها الفريق الطبي المصري عامة، وفريق أطباء جامعة الأزهر خاصة.

وجدير بالذكر أن قطاع الطب بجامعة الأزهر يعد من القطاعات المتميزة، خاصة أن عديدًا من كليات الطب حاصلة على شهادة الاعتماد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد التابعة لمجلس الوزراء، إضافة إلى ذلك فقد أشاد وفد التصنيف الأفريقي بجهود قطاع الطب بجامعة الأزهر، ومَنَحَهُ درجة ممتاز.

يشار إلى أن قطاع الطب بجامعة الأزهر أحد أفضل القطاعات الطبية وأهمها على مستوى القارة، وقد شهد تطورًا كبيرًا خلال المرحلة الحالية، وتعد مستشفيات القطاع الجامعية علامة مضيئة في عالم الطب داخليًّا وخارجيًّا، وتقدم خدمة طبية متميزة على مدار الساعة بالمجان، كما تخوض ملحمة وطنية بجانب مؤسسات الدولة المصرية الطبية في مواجهة جائحة فيروس كورونا في مختلف محافظات الجمهورية.

اقرا أيضًا.. تدريب 1000 أزهري بمنحتي "5000 أزهري" و"طوَّر وغيَّر أونلاين"

بدأت المنظمة العالمية لخريجي الازهر، من خلال مشروع "منحة 5000 أزهري"، بالتعاون مع الإدارة المركزية للمشروعات، وتدريب الشباب بوزارة الشباب والرياضة، وشركة مايكروسوفت، من خلال مشروعها " طوَّر وغيَّر أونلاين"، بتدريب 1000 أزهري، وتستمر فعالياته حتى 17 سبتمبر 2020.

تتناول البرامج التدريبية رفع كفاءة الأزهريين في استخدام التكنولوجيا، ومهارات سوق العمل، وتشمل: تكنولوجي مستويين (مبتدىء - متقدم) - المهارت الحياتية والوظيفية وتشمل ثلاثة مستويات، دبلومة تصميم مواقع - ريادة أعمال - اكسيل محاسبي - خدمة عملاء – تسويق ومبيعات – التسويق الإليكتروني.

كما استحدثت الجهات المشاركة التدريب على برامج Microsoft Office Specialist، والذى يعنى أن حـامله يعتبر معتمدا كأخصائى فى استخدام برامج سطح المكتب من مـايكروسوفت Microsoft.، بالإضافة إلى تدريبهم على الامتحانات الدولية.

جدير بالذكر أن مشروع "منحة 5000 أزهري" أحد مشروعات " سفراء الأزهر" والذي يهدف إلى تأهيل وتطوير شباب الأزهر من الطلبة، والخريجين، وأعضاء هيئة التدريس، محليًا ودوليًا بأهم المهارات (تكنولوجيا – اتصال – إدارة – إعلام – ثقافة)، وتسليحهم بأحدث أدوات التدريب المعاصرة، لتعزيز دور المسئولية المجتمعية للأزهر في التواصل مع الفئات المختلفة لمواجهة الأفكار المتطرفة وترسيخ ثقافة الحوار بالمشاركة مع المؤسسات الحكومية، ومنظمات المجتمع المدني، القطاع الخاص محليًا ودوليًا.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مرفا بيروت انفجار مرفا بيروت انفجار المرفأ المركز الطبي المصري الفجر الازهر الشريف

أخبار تهمك

ردا على بيراميدز.. الأهلي يكشف مفاجأة في عقد "معلول"

منذ ساعة و 13 دقيقة

مفاجأة جديدة بشأن رمضان صبحي والأهلي

منذ حوالي 10 ساعة

رئيس القومي للبحوث الأسبق يكشف حقيقة حدوث موجة ثانية لكورونا في مصر (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

محسن صالح يُحذر الخطيب من رأي فايلر الفني تجاه نجم الفريق

منذ حوالي 4 ساعات

شرط خرافي يمنع رحيل ليونيل ميسي عن برشلونة

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. برشلونة يعلن عن خليفة أبيدال

منذ حوالي 3 ساعات

تغييرات بالجملة.. كارتيرون يعلن تشكيل الزمالك أمام نادي مصر

منذ ساعة الا ربع

عاجل.. الموت يفجع الفنان عبدالرحمن أبو زهرة

منذ يوم

خاص.. الطبيب الألماني يوجه صدمة للأهلي بشأن محمد محمود

منذ ساعة و 20 دقيقة

بداية الثورة.. كومان يطلب التعاقد مع ثلاث صفقات مدوية

منذ ساعة و 14 دقيقة

خلال 24 ساعة.. 4 قرارات مهمة لوزراة التموين تبدأ اليوم

منذ حوالي 7 ساعات

الفحص الطبي يحسم مصير ثنائي الأهلي من المشاركة أمام الزمالك

منذ 43 دقيقة

عاجل | كومان يصل إلى برشلونة.. تعرف على موعد الإعلان الرسمي

منذ ساعتين و 14 دقيقة

الأهلي يرد على التعاقد مع نجم الزمالك السابق.. والخطيب يجهز مفاجأة

منذ ساعتين و 21 دقيقة

عاجل.. الأشعة تكشف عن حجم إصابة محمود متولي

منذ حوالي 10 ساعة

"رويترز": اعتقال رئيس مالي أبو بكر إبراهيم كيتا

منذ ساعة و نصف

موضوعات متعلقة

منظمة خريجي الأزهر و"الشباب والرياضة" تؤهلان 5 آلاف شاب لسوق العمل

وزير التعليم العالي يكرم 17 طالبا بـ"طب عين شمس"

رئيس جامعة الأزهر يشيد بمستوى معمل المهارات بكلية طب بنين الأزهر بالقاهرة

رئيس جامعة الأزهر يفتتح المؤتمر الـ12 لقسم طب الأطفال بدمياط

عضو صحة النواب: دعم السيسي للأطباء خطوة إيجابية من قيادة واعية

ندوة عن استخدام تكنولوجيا مايكروسوفت أون لاين بجامعة المنصورة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
07:30 م

بداية الثورة.. كومان يطلب التعاقد مع ثلاث صفقات مدوية

الأهلي يرد على التعاقد مع نجم الزمالك السابق.. والخطيب يجهز مفاجأة

06:23 م

ردا على بيراميدز.. الأهلي يكشف مفاجأة في عقد "معلول"

07:31 م

خاص.. الطبيب الألماني يوجه صدمة للأهلي بشأن محمد محمود

07:23 م

"رويترز": اعتقال رئيس مالي أبو بكر إبراهيم كيتا

07:14 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هيروشيما أخرى فى بيروت

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: عملية المخابرات الأمريكية لإنقاذ عـرش الملك فاروق سميت «الزير السمين»

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 8.. «رأفت الهجان » درة تاج الدراما المصرية