عمر كمال يوجه رسالة للشباب.. "مقعدتش أشكتي حالى وأقول حال البلد"

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شارك الفنان عمر كمال، جمهوره بصورة جديده عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".



وكانت الصورة التي نشرها "كمال" عبارة عن مقارنة بين حياته قبل الغناء وبعدها، وعلق على الصورة قائلًا: "مفيش حاجة بتيجى بالساهل.. هتقعد تقول أحط الشهادة فين وبص مين معاه وبص مين جاب ‘يه هتقف مكانك ومش هتتحرك".



وأضاف "الدنيا والايام بتجرى ولو ملكش قلب تسعى وتجازف وتجرب الدنيا هتفرمك وهتبقى زى الكتير اللى تايهين فيها.. اتعلمت واخدت شهادة؟ انا بردو اتعلمت واخدت شهادة.. طلعت مش لاقى شغل.. انا بردو طلعت مش لاقى شغل.. اهلك صرفوا دم قلبهم عليك.. انا بردو زيك".



وأشار "كمال": "بس أنا مقعدتش اشتكى حالى وأقول حال البلد وأقول كانى ومانى.. نزلت اشتغل بأيدى وقولت حب ما تعمل حتى تعمل ما تحب اشتغلت كل حاجة.. جريت ف كل السكك اللى ممكن توصلنى للنجاح.. بتعامل وبوصل لكل الناس للى ممكن اشتغل معاهم ويضيفوا ليا، بشغل دماغى وبتعلم وبحاول افهم الدنيا والسوق رايحين فين واعمل اللى يعجب الناس.. قول الحمد لله ولو لقيت غيرك ف نعمة قول ربنا يزيده ويدينى ".



وكان عمر كمال طرح مؤخرًا أغنية "شيكولاتة سايحة جوه كيك" بالتعاون مع حسن شاكوش وحققت نجاحًا كبيرًا على مواقع التواصل الاجتماعي فور عرضها مباشرة.



الأغنية من كلمات مصطفى حدوته وتوزيع إسلام ساسو، ووصل عدد مشاهدتها في أقل من 24 ساعة أكثر من مليون مشاهدة.

