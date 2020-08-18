أحمد سعد يعتذر لنقابة الموسيقيين والنقيب يكتفي بلفت النظر

الثلاثاء 18/أغسطس/2020 - 08:17 م
أحمد سعد
أحمد سعد
مي مرسي
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اكتفت نقابة المهن الموسيقية بلفت نظر الفنان أحمد سعد، بسبب مخالفته القوانين والعمل مع حسن شاكوش بدون تصريح.

وتلقى هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية الإعتذار من أحمد سعد، ولفتت نظره النقابة وأشارت إلى أن أحمد سعد فنان كبير ولكن لم يوفق في الإختيار هذه المرة.

وكان أحمد سعد قد آثار الجدل في الساعات القليلة الماضية، وذلك عقب اشتراكه في عمل غنائي مع مؤدي المهرجانات حسن شاكوش وهو غير مصرح له بالغناء من قبل نقابة الموسيقين.

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