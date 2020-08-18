22 % تراجع في صادرات مصر من الزجاج فى النصف الأول

الثلاثاء 18/أغسطس/2020 - 08:04 م
بوابة الفجر
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كشف التقرير الشهري الصادر عن المجلس التصديري لمواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية، عن أن صادرات مصر من "الزجاج ومصنوعاته" سجل 154 مليون دولار خلال الفترة من يناير حتى يونيو الماضي، مقابل 199 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي بتراجع 22 بالمائة.

وقال إنه خلال الفترة من " يناير-يونيو 2020" تم  التصدير لنحو 91 دولة منهم 13 دولة لم يتم التصدير لها خلال نفس الفترة من العام الماضي شملت (اريتريا-مالي-المالديف-اندونيسيا-مولدوفا-نيكاراجوا-السنغال-نيوزيلندا-البوسنة والهرسك-السلفادور-بيرو-سويسرا-البحرين).

وبحسب التقرير، استحوذت 10 دول على 69.4 بالمائة من إجمالي صادرات مصر من الزجاج ومصنوعاته خلال الـ 6 أشهر الأولى من العام الجاري بقيمة 106.895 مليون دولار.

وجاءت الولايات المتحدة الأمريكية في المرتبة الأولى من حيث الدول المستوردة للزجاج المصري مستحوذة على 16.6 بالمائة من اجمالي الصادرات بقيمة بلغت 25.504 مليون دولار، مقابل 12.058 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي  بنمو 112 بالمائة.

وارتفعت صادرات الزجاج إلى تركيا بنسبة 1 بالمائة لتسجل 21.527 مليون دولار خلال الستة أشهر الأولى من العام الجاري، مقابل 21.406 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2018، لتستحوذ 14 بالمائة من اجمالي قيمة الصادرات.

وزادت صادرات الزجاج خلال النصف الأول من العام الجاري للمغرب بنسبة 15بالمائة لتسجل 6.157 مليون دولار، مقابل 5.357 مليون دولار خلال نفس الفرة من العام الماضي.

فيما انخفضت صادرات مصر من الزجاج لهولندا بالرغم من استحواذها على 7.8 بالمائة بما قيمته 12.067 مليون دولار خلال النصف الأول من 2020، مقابل 14.737 مليون دولار.

وهبطت صادرات الزجاج ومصنوعاته إلى إسبانيا بنسبة 37% خلال النصف الأول من 2020 لتبلغ 8.953 مليون دولار في مقابل 14.176 مليون دولار، كما تراجعت صادرات الزجاج  لإيطاليا خلال أول 6 أشهر من 2020 لتبلغ 10.476 مليون دولار، مقابل 13.688 مليون دولار بتراجع 23%.

وبلغت صادرات مصر من الزجاج ومصنوعاته إلى السوادن نحو 7.401 مليون دولار خلال النصف الأول من العام الجاري، مقابل 8.966 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي بتراجع 17%، وللجزائر نحو 6.175 مليون دولار.

وحققت صادرات مصر من الزجاج لبريطانيا تراجعا بنسبة 38% لتبلغ 4.089 مليون دولار في مقابل 6.643 مليون دولار، ولبولندا نحو 4.546 مليون دولار في مقابل 6.38 مليون دولار بانخفاض 29%.

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