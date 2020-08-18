أول رد من عمرو دياب بعد إعلان "نيتفليكس" مشاركته في عمل درامي

Advertisements

أعرب النجم عمرو دياب، بسعادة بالتعاون مع شبكة "نيتفلكس" في عمل درامي جديد عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل التديونات القصيرة "تويتر".



حيث قام "الهضب" بنشر فيديو له أثناء غنائه وعلق عليه قائلًا:" سعيد جدًا بالتعاون مع نتفليكس في هذا العمل الفني الجديد، فأنا من أشد المؤمنين بأن الفن لغة عالمية، والآن وبهذا العمل الدرامي أنا متحمس جدًا مع نتفليكس أن نصل إلى أكثر من ١٩٣ مليون متابع في أكثر من ١٩٠ دولة حول العالم للاستمتاع بمحتوى فني جديد "صنع في مصر" ويستمتع به العالم بأكمله".



في سياق متصل، يستعد الفنان عمرو دياب، لطرح أغنيته الجديدة "أماكن السهر"، خلال اليومين المقبلين، عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب".



وانتهى دياب، من تصوير الأغنية كفيديو كليب بـ"هاسيندا"، في الساحل الشمالي، الأغنية من كلمات الشاعر تامر حسين، وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع طارق مدكور.



وعلم "الفجر الفني"، من مصادره أن الهضبة قرر أن يطرح "ميني ألبوم"، يضم 4 أغاني خلال فصل الصيف، وليبدأ دياب، بأغنية "أماكن السهر"، التي يطرحها خلال الساعات المُقبلة، عبر قناته الخاصة بموقع الفيديوهات "يوتيوب".

