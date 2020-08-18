عربي ودولي عربي ودولي "رويترز": اعتقال رئيس مالي أبو بكر إبراهيم كيتا الثلاثاء 18/أغسطس/2020 - 07:14 م رئيس مالي أبو بكر إبراهيم كيتا رويترز Advertisements Advertisements أفادت وكالة "رويترز" نقلا عن مصادر مساء اليوم الثلاثاء، بأن جنودا متمردين اعتقلوا رئيس مالي أبو بكر إبراهيم كيتا. أخبار تهمك عاجل | كومان يصل إلى برشلونة.. تعرف على موعد الإعلان الرسمي منذ أقل من ساعة شرط خرافي يمنع رحيل ليونيل ميسي عن برشلونة منذ حوالي 8 ساعات قرار حاسم من الزمالك بشأن بن شرقي منذ أقل من ساعتين عاجل.. الموت يفجع الفنان عبدالرحمن أبو زهرة منذ يوم مفاجأة جديدة بشأن رمضان صبحي والأهلي منذ حوالي 9 ساعات خلال 24 ساعة.. 4 قرارات مهمة لوزراة التموين تبدأ اليوم منذ حوالي 5 ساعات يوفنتوس يفاوض ثنائي برشلونة منذ حوالي 3 ساعات عاجل| خاص لـ "الفجر الفني".. أول رد فعل لأحمد سعد بعد إحالته للتحقيق بأوامر"الموسيقيين" منذ حوالي 19 ساعة الأهلي يرد على التعاقد مع نجم الزمالك السابق.. والخطيب يجهز مفاجأة منذ أقل من ساعة عاجل.. الأشعة تكشف عن حجم إصابة محمود متولي منذ حوالي 9 ساعات محسن صالح يُحذر الخطيب من رأي فايلر الفني تجاه نجم الفريق منذ ساعتين و 21 دقيقة رئيس القومي للبحوث الأسبق يكشف حقيقة حدوث موجة ثانية لكورونا في مصر (فيديو) منذ حوالي 4 ساعات عرض صربي يُقرب مدافع الأهلي من الرحيل منذ ساعة و 17 دقيقة عاجل.. برشلونة يعلن عن خليفة أبيدال منذ أقل من ساعتين برشلونة يتحرك لإرضاء ميسي قبل فوات الآوان منذ حوالي 3 ساعات الزمالك يفتح خط المفاوضات من جديد لضم صفقة الموسم منذ ساعتين و 44 دقيقة