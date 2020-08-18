وزير التموين يبحث مع منظومة الصناعات السودانية زيادة التعاون بين البلدين

الثلاثاء 18/أغسطس/2020 - 07:31 م
بوابة الفجر
أحمد الشيخ
Advertisements
اجتمع  الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية مع  الفريق أول الوزير ميرغني ادريس سليمان رئيس منظومة الصناعات السودانية والوفد المرافق له، وكذلك ممثلي شركة اتجاهات السودانية، وبحضور ممثل وزارة الخارجية المصرية السكرتير اول امجد احمد رزق وكذلك اللواء أحمد حسنين رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية، والسيد اللواء  مجدي الشاطر نائب رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية، وأحمد يوسف نائب رئيس الهيئة العامة للسلع التموينية، و نعماني نصر مستشار معالي الوزير.

وقد تناول الاجتماع متابعة التعاون بين البلدين الشقيقين في مجال الصناعات الغذائية وعلى رأسها ملف توفير اللحوم الحية من جانب شركة اتجاهات السودانية لصالح الشركة القابضة للصناعات الغذائية حيث أن العلاقة بينهما علاقة استراتيجية ذات طابع عميق ووطيد.

بدأت تلك العلاقة الراسخة في عام 2014، وتوجت بتوقيع عقد استراتيجي في عام 2016 لعدد 800 ألف رأس عجل سوداني بقيمة تفوق مليار دولار. 

حيث تم توريد قرابة 400 ألف رأس عجول الى الاسواق المصرية مما أسهمت في توفير اللحوم الحمراء، والتي تعد من السلع الاستراتيجية التي تساهم في تحقيق الأمن الغذائي للشعب المصري، وكذلك تحقيق استقرار أسعار اللحوم بالأسواق المصرية.

وقد تم الاتفاق على تطوير هذه الشراكة الإستراتيجية بما يعود بالنفع على البلدين في مجال منظومة اللحوم والتبادل السلعي، حيث سيقوم الجانب السوداني بالمساهمة في تطوير منافذ توزيع اللحوم التابعة للشركة القابضة، وكذلك عمل مصانع تابعة لشركة اللحوم التابعة للشركة القابضة لعمل المصنعات لطرحها بالسوق المحلي وفتح أسواق لدول أخرى عبر مصر.

كما تم الاستفادة من الدور الهام الذي تقوم به شركة جنوب الوادي للتنمية من خلال المجزر الآلى الذى تم تشغيله مؤخراً وتم التعاقد بين شركة جنوب الوادي وشركة اتجاهات للقيام بعلميات الذبح للعجول والماشية والواردة من السودان، بما يسهم في توفير اللحوم للسوق المحلية، ويذكر أن هذا المجزر من أكبر المجازر المتطورة  في مصر بتكنولوجيا حديثة، حيث يقوم بذبح الماشية آليا بشكل نظيف وصحي وآمن.

كل ذلك من شأنه تحقيق الأمن الغذائي لشعب وادي النيل، ومن ناحية أخرى تم الاتفاق من حيث المبدأ على دراسة استغلال الأراضي الزراعية المتاحة بالسودان لزراعة العباد وفول الصويا والذرة لصالح الشركة القابضة للصناعات الغذائية مما يساهم في توفير زيوت الطعام للسوق المصري ويحد من الاستيراد.

وأكد كل من المصيلحي والوزير ميرغني بأن هناك تعاون إيجابي واستراتيجي بين البلدين وباتت الآفاق أرحب بكثير في مجال الصناعات الغذائية والأمن الغذائي لشعب وادي النيل.

أخبار تهمك

عاجل | كومان يصل إلى برشلونة.. تعرف على موعد الإعلان الرسمي

منذ أقل من ساعة

عاجل| خاص لـ "الفجر الفني".. أول رد فعل لأحمد سعد بعد إحالته للتحقيق بأوامر"الموسيقيين"

منذ حوالي 19 ساعة

عرض صربي يُقرب مدافع الأهلي من الرحيل

منذ ساعة و 18 دقيقة

مفاجأة جديدة بشأن رمضان صبحي والأهلي

منذ حوالي 9 ساعات

الأهلي يرد على التعاقد مع نجم الزمالك السابق.. والخطيب يجهز مفاجأة

منذ ساعة

برشلونة يتحرك لإرضاء ميسي قبل فوات الآوان

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. برشلونة يعلن عن خليفة أبيدال

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. الموت يفجع الفنان عبدالرحمن أبو زهرة

منذ يوم

شرط خرافي يمنع رحيل ليونيل ميسي عن برشلونة

منذ حوالي 8 ساعات

خلال 24 ساعة.. 4 قرارات مهمة لوزراة التموين تبدأ اليوم

منذ حوالي 5 ساعات

قرار حاسم من الزمالك بشأن بن شرقي

منذ أقل من ساعتين

يوفنتوس يفاوض ثنائي برشلونة

منذ حوالي 3 ساعات

محسن صالح يُحذر الخطيب من رأي فايلر الفني تجاه نجم الفريق

منذ ساعتين و 22 دقيقة

عاجل.. الأشعة تكشف عن حجم إصابة محمود متولي

منذ حوالي 9 ساعات

الزمالك يفتح خط المفاوضات من جديد لضم صفقة الموسم

منذ ساعتين و 45 دقيقة

رئيس القومي للبحوث الأسبق يكشف حقيقة حدوث موجة ثانية لكورونا في مصر (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
06:23 م

الأهلي يرد على التعاقد مع نجم الزمالك السابق.. والخطيب يجهز مفاجأة

عاجل.. برشلونة يعلن عن خليفة أبيدال

05:31 م

عاجل | كومان يصل إلى برشلونة.. تعرف على موعد الإعلان الرسمي

06:30 م

رئيس القومي للبحوث الأسبق يكشف حقيقة حدوث موجة ثانية لكورونا في مصر (فيديو)

02:57 م

مفاجأة جديدة بشأن رمضان صبحي والأهلي

10:16 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هيروشيما أخرى فى بيروت

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: عملية المخابرات الأمريكية لإنقاذ عـرش الملك فاروق سميت «الزير السمين»

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 8.. «رأفت الهجان » درة تاج الدراما المصرية