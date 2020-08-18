قبرص: مستعدون للتعاون في ترسيم الحدود البحرية

الثلاثاء 18/أغسطس/2020 - 07:13 م
بوابة الفجر
رويترز
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قالت قبرص، اليوم الثلاثاء، إنها مستعدة للاشتراك مع جيرانها لترسيم الحدود البحرية وذلك في خضم توتر قائم مع تركيا في شرق البحر المتوسط بشأن السيادة في المياه الغنية بموارد الطاقة.

وصرح وزير الخارجية القبرصي نيكوس كريستودوليدس، بأن الجزيرة أبرمت اتفاقات بحرية مع مصر وإسرائيل ولبنان ومستعدة لمناقشة تعيين مناطق بحرية مع دول جوار أخرى، دون أن يشير مباشرة إلى تركيا.

وأضاف كريستودوليدس "سيكون هذا على أساس القانون الدولي وقانون البحار لعام 1982"، في إشارة إلى معاهدة للأمم المتحدة.

وثمة خلاف بين اليونان وقبرص من جانب وتركيا من جانب آخر بسبب المطالب المتداخلة بالسيادة على مناطق من المعتقد أنها غنية بالغاز الطبيعي.

وترابض سفينتا مسح تركيتان في مناطق تطالب اليونان وقبرص بالسيادة عليها، وتقول أنقرة إن لها حقوقا في المناطق محل النزاع.

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