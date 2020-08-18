بريطانيا: الحكم في قضية الحريري خطوة نحو العدالة

الثلاثاء 18/أغسطس/2020 - 07:11 م
بوابة الفجر
رويترز
Advertisements
قال وزير الدولة البريطاني للشؤون الخارجية إن الحكم في قضية الحريري خطوة نحو العدالة ولا بد من محاسبة من ارتكبوا مثل هذه الفظائع.

وأضاف جيمس كليفرلي وزير الدولة، "إن إدانة عضو في حزب الله بالتآمر لقتل رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري في تفجير عام 2005 هي خطوة نحو تحقيق العدالة".

"حكم اليوم هو خطوة نحو العدالة. يجب محاسبة من يرتكبون مثل هذه الفظائع".

وكانت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان قد أصدرت اليوم الثلاثاء، حكمها النهائي بقضية اغتيال الحريري بعد 15 عاما على الجريمة، وأدانت سليم عياش بالقتل وارتكاب عمل إرهابي فيما يتعلق بقتل الحريري و21 آخرين، كما برأت حسن حبيب مرعي، وحسين حسن عنيسي، وأسد حسن صبرا.

وأكدت المحكمة أن لا دليل بأن قيادة "حزب الله" كان لها دور في اغتيال الحريري وليس هناك دليل مباشر على ضلوع سوريا.

أخبار تهمك

محسن صالح يُحذر الخطيب من رأي فايلر الفني تجاه نجم الفريق

منذ ساعتين و 26 دقيقة

عاجل.. الأشعة تكشف عن حجم إصابة محمود متولي

منذ حوالي 9 ساعات

الأهلي يرد على التعاقد مع نجم الزمالك السابق.. والخطيب يجهز مفاجأة

منذ ساعة

عاجل.. الموت يفجع الفنان عبدالرحمن أبو زهرة

منذ يوم

مفاجأة جديدة بشأن رمضان صبحي والأهلي

منذ حوالي 9 ساعات

عرض إيطالي يهدد انتقال رمضان صبحي إلى بيراميدز

منذ أقل من نصف ساعة

عرض صربي يُقرب مدافع الأهلي من الرحيل

منذ ساعة و 22 دقيقة

قرار حاسم من الزمالك بشأن بن شرقي

منذ أقل من ساعتين

خلال 24 ساعة.. 4 قرارات مهمة لوزراة التموين تبدأ اليوم

منذ حوالي 6 ساعات

شرط خرافي يمنع رحيل ليونيل ميسي عن برشلونة

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل| خاص لـ "الفجر الفني".. أول رد فعل لأحمد سعد بعد إحالته للتحقيق بأوامر"الموسيقيين"

منذ حوالي 19 ساعة

يوفنتوس يفاوض ثنائي برشلونة

منذ حوالي 3 ساعات

الزمالك يفتح خط المفاوضات من جديد لضم صفقة الموسم

منذ ساعتين و 49 دقيقة

عاجل | كومان يصل إلى برشلونة.. تعرف على موعد الإعلان الرسمي

منذ أقل من ساعة

رئيس القومي للبحوث الأسبق يكشف حقيقة حدوث موجة ثانية لكورونا في مصر (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. برشلونة يعلن عن خليفة أبيدال

منذ أقل من ساعتين

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
06:23 م

الأهلي يرد على التعاقد مع نجم الزمالك السابق.. والخطيب يجهز مفاجأة

عاجل.. برشلونة يعلن عن خليفة أبيدال

05:31 م

عاجل | كومان يصل إلى برشلونة.. تعرف على موعد الإعلان الرسمي

06:30 م

رئيس القومي للبحوث الأسبق يكشف حقيقة حدوث موجة ثانية لكورونا في مصر (فيديو)

02:57 م

مفاجأة جديدة بشأن رمضان صبحي والأهلي

10:16 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هيروشيما أخرى فى بيروت

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: عملية المخابرات الأمريكية لإنقاذ عـرش الملك فاروق سميت «الزير السمين»

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 8.. «رأفت الهجان » درة تاج الدراما المصرية