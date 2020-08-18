الكهرباء: مصر أثبتت قوة اقتصادها خلال أزمة كورونا (فيديو)





كشف الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء، تفاصيل توقيع عقد تنفيذ محطة توليد الكهرباء من الرياح بخليج السويس، موضحا أن توقيت المشروع هام حيث أنه يثبت قوة اقتصاد مصر على تنفيذ مشروعات في ظل أزمة كورونا.وأشار "حمزة"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "أخبار ten" المذاع عبر فضائية "ten"، مساء الثلاثاء، إلى أنهم يعملون على تنفيذ عدة مشروعات بتكلفة أكثر من 4 مليار جنيها لزيادة مشاركة الطاقة المتجددة في القطاع الكهربائي، منوها بأن توليد الكهرباء من الرياح سيقلل من حجم الانبعاثات.وأوضح أن المشروع سيوفر 4 آلاف فرصة عمل خلال فترة التنفيذ، كما أنه سينتج طاقة كهربائية تصل إلى 840 جيجا وات سنويا.قال الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء، إن هناك اهتمامًا كبيرًا يوليه القطاع للارتقاء بجودة الخدمة المقدمة وجودة تنفيذ خطط التطوير، مؤكدًا ضرورة متابعة ما يتم تنفيذه بمنتهى الدقة للتأكد في النهاية من وصول الخدمة في أفضل صورها.ونوه شاكر بأهمية حل مشكلات المواطنين والوقوف على أسبابها؛ لتفادي تكرارها في المستقبل، لافتًا إلى أن شركات التوزيع تعكس صورة لوزارة الكهرباء، كما أنها تبين حسن العلاقة بين المستهلك والحكومة، ممثلة في وزارة الكهرباء والشركة القابضة وشركاتها التابعة.وأكد وزير الكهرباء ضرورة الاهتمام برفع مستوى الأداء في القطاعات والإدارات المختلفة بالشركات، مشددًا على الاهتمام بتفعيل كل الآليات الخاصة بدقة القراءات وتأكيد تفعيل برنامج القراءة الموحد، وتكثيف الجهود في التفتيش لمواجهة سرقات التيار الكهربائي، مؤكدًا أهمية استقرار التغذية الكهربائية وإصلاح كل الأعطال الطارئة في جميع المناطق.يأتي ذلك في إطار استمرار المتابعة الدورية التي يقوم بها الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة لخطط التطوير بشركات الكهرباء؛ ومن بينها شركات التوزيع التسع على مستوى الجمهورية، وفي إطار الاهتمام الذي توليه الدولة لرفع مستوى الخدمة المقدمة لجمهور المشتركين على كل أنحاء الجمهورية.واستعرض وزير الكهرباء والطاقة المتجددة جهود الوزارة بشركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء بقطاع المنتزه؛ لرفع كفاءة الشبكة الكهربائية وتحسين مستوى الأداء، لضمان استقرار واستمرار التغذية الكهربائية طبقًا لمعايير الجودة وتقليل فترات إنقطاع التيار، ولمواجهة الزيادة المستمرة في استهلاك الطاقة الكهربائية والأحمال المتوقعة في أنماط الاستهلاك، وذلك مع اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.وفي هذا الصدد، ففي نطاق قطاع المنتزه التابع لشركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء والذي يبلغ عدد المشتركين فيه 700 ألف مشترك، تم خلال الفترة من 172019 حتى يونيو 2020 تنفيذ أعمال توسع وإحلال لرفع كفاءة الشبكة الكهربائية بالمحافظة، وتحسين الخدمة للمشتركين باستثمارات تصل إلى نحو 42 مليون جنيه كخطة استثمارية وخطة طموحة.