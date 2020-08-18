أوباميانج يثير الجدل بشأن مستقبله مع آرسنال

الثلاثاء 18/أغسطس/2020 - 07:02 م
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
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ذكرت تقارير صحفية بريطانية أن الجابوني بيير إيميريك أوباميانج نجم آرسنال الإنجليزي أثار التكهنات حول مستقبله مع الجانرز علمًا بأن النجم الجابوني ينتهي عقده في صيف 2021.

وأفادت التقارير الصحفية بأن أوباميانج نشر عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي تويتر تغريدة وضع فيها رمز لساعة رملية في إشارة إلا أنه هناك قرار بشأن مستقبله سيتم الكشف عنه في الساعات المقبلة.

وأوضحت التقارير الصحفية أن أوباميانج كان سيوقع على عقد جديد مع آرسنال حتى عام 2023 براتب يبلغ قدره 250 ألف جنيه إسترليني في الأسبوع.

وأشارت التقارير الصحفية إلى أن أوباميانج البالغ من العمر 31 عامًا يلعب في صفوف آرسنال منذ عام 2018 وخاض مع المدفعجية حتى الآن 109 مباراة في جميع البطولات وسجل 70 هدفاً وصنع 15 هدف آخرين.

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