وكيل المجلس: النواب أنجز قوانين لم يجرؤ برلمان سابق على إقرارها

الثلاثاء 18/أغسطس/2020 - 07:01 م
ارشيفية
ارشيفية
داليا الحسين
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قال النائب سليمان وهدان وكيل مجلس النواب، إنه غدا الأربعاء قد لا يكون اليوم الأخير لانعقاد مجلس النواب، مشيرا إلى أن مجلس النواب أنجز العديد من القوانين التي لم يجرؤ البرلمانات السابقة على إقرارها.

وتابع "وهدان"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على قناة "صدى البلد"، اليوم الثلاثاء أن هناك جدول أعمال كبير أمام مجلس النواب.

ولفت وكيل مجلس النواب، إلى أن اتفاقية ترسيم الحدود مع اليونان مهمة، مشيرا إلى أن ترسيم الحدود من قبل مع قبرص ساعد مصر في اكتشاف حقل ظهر والذي وفر على مصر المليارات.

وفي وقت سابق، قال الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، إن اتفاقية تعيين المنطقة الاقتصادية بين مصر واليونان، مهمة جدًا وانها تمت وفقًا للقانون الدولي وبقواعد محدده، حيث يحق لمصر ان تنقب على ثرواتها الطبيعيه الخالصه، وتؤكد بانه لا يحق لاي دولة ان تنقيب عن الغاز والبترول والمعادن الأخرى سوى طرفي الاتفاقية.

وأضاف "عبدالعال"، خلال الجلسة العامة للبرلمان اليوم، لمناقشة اتفاقية تعيين المنطقة الإقتصادية بين مصر واليونان، أن البحر المتوسط غني بالثروات وهذه الثروات أغرت بعض الدول ولكن هذه الحدود تحددها قوانين البحار وتم تحديد الحدود 12 ميل بحري من اليابس وهي المنطقة الاقتصاديه الخالصه المحددة ب200 ميل بحري ولمصر الحق في استثمار هذة المنطقة في قاع البحر وهذا لا يمنع بمرور السفن والطائرات ويحق للدولة ان تستثمرها.

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مصر مجلس النواب المصري قوانين مجلس النواب سليمان وهدان

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