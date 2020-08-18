متى يتهم الشخص في قضية نصب إلكتروني؟ محامي يجيب (فيديو)

الثلاثاء 18/أغسطس/2020 - 06:58 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
Advertisements
حذر أيمن عطا الله، المحامي بالنقض، المصريين من انتشار حالات النصب الإلكتروني، وإمكانية أن يقع أي مواطن تحت طائلة القانون دون أن يدري.

وقال عطا الله خلال تقديم برنامجه "الأفاكوتو" المذاع على فضائية "النهار" اليوم الثلاثاء: "تخيل أن ممكن تلاقي روحك فجأة متهم قي قضية نصب الكتروني وأنت لا تعلم عنها شيئًا".

وأضاف "يتم النصب حاليًا بصورة بطاقة الرقم القومي، ولابد من حماية بياناتك الشخصية حتى لا يتم النصب باسمك أو بصورة بطاقتك، ولابد من حماية رقم الفيزا خاصة عند الدفع بها لدى أي كاشير".

وكانت تقدمت النائبة أنيسة حسونة، عضو مجلس النواب، بطـلب إحــاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير الاتصالات، بشأن حماية الأسواق المصرية من النصب الإلكتروني.

وقالت حسونة، إنها مع ازدهار سوق التجارة الإلكترونية بمصر، وأصبح المواطن المصري معرَّضًا لتهديد عمليات النصب من الشركات الصغيرة غير المقيدة بالاقتصاد الرسمي، مؤكدة أنه انتشرت في الآونة الأخيرة أنشطة التسويق والتجارة الإلكترونية، على «جروبات» صغيرة غير رسمية بمواقع السوشيال ميديا، سواء فيس بوك، أو تويتر، أو واتس آب، وأصبحت أسهل طريقة للبيع والشراء دون ضرائب من جهة البائع، والهروب من زحام الشوارع من جهة المستهلك.

وتابعت أنه في ظل ازدهار سوق التجارة الإلكترونية، وتزايد ثقافة الشراء أون لاين، مرّ الكثيرون بتجربة الشراء أون لاين من صفحات غير معروفة، دون أن يكون هناك أي ضمانات للعميل، أو حماية له من عمليات النصب التي قد يمر بها بشكل أو بآخر، مؤكدة أن التجارة على مواقع "السوشيال ميديا" أصبحت وسيلة اقتصادية أساسية في مصر، لعرض المنتجات والتسويق لها، بهدف البيع والشراء، إذ إن التجارة على "فيس بوك"، أسهل وأسرع، ولفتت إلى أنه لا توجد أي ضمانة لوصول المنتج بجودة مختلفة عن الصور المعروضة أو باختلاف المقاسات، أو بظهور عيوب جوهرية عن الاستخدام، أو حتى عدم النصب عليه.

ونوهت بأن عمليات النصب عبر الإنترنت تتزايد مع عدم وجود قانون منظم للبيع أون لاين، وعدم تسجيل عدد كبير من هذه الشركات بالاقتصاد الرسمي، وعدم إلزام شركات الشحن بمعرفة بيانات العملاء أو التصرف فيها، مُطالبة بضرورة تدخُّل جهاز حماية المستهلك لإلزام شركات الشحن بتحمُّل مسؤولية المنتج المنقول في حال تحصيلها للنقود.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

تهم النصب الالكتروني بوابة الفجر النصب الالكتروني الفجر

أخبار تهمك

عاجل.. الأشعة تكشف عن حجم إصابة محمود متولي

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل | كومان يصل إلى برشلونة.. تعرف على موعد الإعلان الرسمي

منذ أقل من ساعة

قرار حاسم من الزمالك بشأن بن شرقي

منذ أقل من ساعتين

الزمالك يفتح خط المفاوضات من جديد لضم صفقة الموسم

منذ ساعتين و 41 دقيقة

يوفنتوس يفاوض ثنائي برشلونة

منذ حوالي 3 ساعات

خلال 24 ساعة.. 4 قرارات مهمة لوزراة التموين تبدأ اليوم

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. الموت يفجع الفنان عبدالرحمن أبو زهرة

منذ يوم

شرط خرافي يمنع رحيل ليونيل ميسي عن برشلونة

منذ حوالي 8 ساعات

الأهلي يرد على التعاقد مع نجم الزمالك السابق.. والخطيب يجهز مفاجأة

منذ أقل من ساعة

عاجل.. برشلونة يعلن عن خليفة أبيدال

منذ أقل من ساعتين

عاجل| خاص لـ "الفجر الفني".. أول رد فعل لأحمد سعد بعد إحالته للتحقيق بأوامر"الموسيقيين"

منذ حوالي 19 ساعة

مفاجأة جديدة بشأن رمضان صبحي والأهلي

منذ حوالي 9 ساعات

رئيس القومي للبحوث الأسبق يكشف حقيقة حدوث موجة ثانية لكورونا في مصر (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

عرض صربي يُقرب مدافع الأهلي من الرحيل

منذ ساعة و 14 دقيقة

محسن صالح يُحذر الخطيب من رأي فايلر الفني تجاه نجم الفريق

منذ ساعتين و 18 دقيقة

برشلونة يتحرك لإرضاء ميسي قبل فوات الآوان

منذ حوالي 3 ساعات

موضوعات متعلقة

رئيس "مواطنون ضد الغلاء" يطالب الحكومة بمشروع قانون لتقنين التجارة الإليكترونية

"حماية المستهلك": لسنا ضد التاجر والقانون الجديد شدد علي كتابة الأسعار

كيف تتجنب العروض الوهمية فى الـ"بلاك فرايدى" × 7 معلومات؟

برلمانية تتقدم بطلب إحاطة حول حماية الأسواق المصرية من النصب الإلكتروني

برلماني: تنفيذ التطبيق الضرييبي على إعلانات مواقع التواصل يمثل أهمية كبيرة

اليوم الجمعه آخر فرصة للفوز بتخفيضات البلاك فرايدي 2019 .. تعرف على العروض

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
05:31 م

عاجل.. برشلونة يعلن عن خليفة أبيدال

الأهلي يرد على التعاقد مع نجم الزمالك السابق.. والخطيب يجهز مفاجأة

06:23 م

عاجل | كومان يصل إلى برشلونة.. تعرف على موعد الإعلان الرسمي

06:30 م

رئيس القومي للبحوث الأسبق يكشف حقيقة حدوث موجة ثانية لكورونا في مصر (فيديو)

02:57 م

مفاجأة جديدة بشأن رمضان صبحي والأهلي

10:16 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هيروشيما أخرى فى بيروت

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: عملية المخابرات الأمريكية لإنقاذ عـرش الملك فاروق سميت «الزير السمين»

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 8.. «رأفت الهجان » درة تاج الدراما المصرية