جامعة كفر الشيخ: تطبيق التعليم الهجين أول سبتمبر المقبل

عقد مجلس عمداء جامعة كفر الشيخ برئاسة الدكتور عبدالرازق دسوقي، رئيس الجامعة، اليوم الثلاثاء، اجتماعه الشهري لمناقشة واستعراض المستجدات والموضوعات الشهرية المعروضة على المجلس بحضور الدكتور حسن يونس نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث والدكتور رضا صالح نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وعمداء الكليات.





وناقش رئيس الجامعة مع عمداء الكليات سرعة تعديل اللوائح مما يتوافق مع تطبيق نظام التعليم الهجين وخطة الكليات للتعليم الهجين في موعد غايته أول سبتمبر المقبل.





ووجه دسوقي الشكر للعمداء على إتخاذ ومتابعة الإجراءات الإحترازية اللازمة قبل وأثناء الإمتحانات، كما وجه التحية والتقدير لجميع مقدمى الخدمة الصحية من أطباء وهيئة التمريض والإداريين فى المستشفيات الجامعية على الدور الذى يقومون به خلال هذه الفترة الإستثنائية.





كما وجه رئيس الجامعة بسرعة الانتهاء من نتائج الفرق النهائية والتراكمي لإعتمادها في مجلس الجامعة القادم، كما وجه بالاستعداد للعام الدراسي الجديد ومتابعة جميع أعمال الصيانه وتجهيز المعامل والمدرجات ومتابعة جميع الأعمال الإداريه الخاصة بالكليات وسرعة إنجاز المطلوب ومتابعة حضور وإنصراف الجهاز الإداري ومتابعة أعمال الجوده في كل الأقسام والكليات والمشروعات الممولة من وزارة التعليم العالى والمشروعات البحثية واستكمال البيانات الخاصة بمواقع الكليات باللغة العربية والانجليزية وموقف التقرير السنوي للكليات وتشجيع التقدم للحصول على المشروعات البحثية المحلية والدولية.





وشدد رئيس الجامعة على استمرار تطبيق الإجراءات الإحترازيه الخاصة بالتطهير والتعقيم والتباعد فى امتحانات الدراسات العليا وغيرها من الفاعليات الجامعية.





كما أكد علي ضرورة تشجيع النشر العلمي الدولي في دوريات ذات معامل تأثير دولي والاهتمام بتطوير الدراسات العليا والنشر الدولي للأبحاث العلمية وتحفيز أعضاء هيئة التدريس بالجامعة وحثهم على ذلك، لافتًا إلى أن النشر الدولي له أهمية كبرى حيث أصبح ركيزة أساسية وعامل من أهم أسس تصنيف الجامعات عالميًا وهو ما تحرص عليه إدارة الجامعة.





وأعلنت زارة الصحة والسكان، أمس الإثنين، خروج 908 متعافيين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 60651 حالة حتى اليوم.





وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 115 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 13 حالة جديدة.





وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.





وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الإثنين، هو 96590 حالة من ضمنهم 60651 حالة تم شفاؤها، و5173 حالة وفاة.



