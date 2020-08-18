جامعة كفر الشيخ: تطبيق التعليم الهجين أول سبتمبر المقبل

الثلاثاء 18/أغسطس/2020 - 06:57 م
ارشيفية
ارشيفية
عمرو الشامي
Advertisements
عقد مجلس عمداء جامعة كفر الشيخ برئاسة الدكتور عبدالرازق دسوقي، رئيس الجامعة، اليوم الثلاثاء، اجتماعه الشهري لمناقشة واستعراض المستجدات والموضوعات الشهرية المعروضة على المجلس بحضور الدكتور حسن يونس نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث والدكتور رضا صالح نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وعمداء الكليات.

وناقش رئيس الجامعة مع عمداء الكليات سرعة تعديل اللوائح مما يتوافق مع تطبيق نظام التعليم الهجين وخطة الكليات للتعليم الهجين في موعد غايته أول سبتمبر المقبل.

ووجه دسوقي الشكر للعمداء على إتخاذ ومتابعة الإجراءات الإحترازية اللازمة قبل وأثناء الإمتحانات، كما وجه التحية والتقدير لجميع مقدمى الخدمة الصحية من أطباء وهيئة التمريض والإداريين فى المستشفيات الجامعية على الدور الذى يقومون به خلال هذه الفترة الإستثنائية.

كما وجه رئيس الجامعة بسرعة الانتهاء من نتائج الفرق النهائية والتراكمي لإعتمادها في مجلس الجامعة القادم، كما وجه بالاستعداد للعام الدراسي الجديد ومتابعة جميع أعمال الصيانه وتجهيز المعامل والمدرجات ومتابعة جميع الأعمال الإداريه الخاصة بالكليات وسرعة إنجاز المطلوب ومتابعة حضور وإنصراف الجهاز الإداري ومتابعة أعمال الجوده في كل الأقسام والكليات والمشروعات الممولة من وزارة التعليم العالى والمشروعات البحثية واستكمال البيانات الخاصة بمواقع الكليات باللغة العربية والانجليزية وموقف التقرير السنوي للكليات وتشجيع التقدم للحصول على المشروعات البحثية المحلية والدولية.

وشدد رئيس الجامعة على استمرار تطبيق الإجراءات الإحترازيه الخاصة بالتطهير والتعقيم والتباعد فى امتحانات الدراسات العليا وغيرها من الفاعليات الجامعية.

كما أكد علي ضرورة تشجيع النشر العلمي الدولي في دوريات ذات معامل تأثير دولي والاهتمام بتطوير الدراسات العليا والنشر الدولي للأبحاث العلمية وتحفيز أعضاء هيئة التدريس بالجامعة وحثهم على ذلك، لافتًا إلى أن النشر الدولي له أهمية كبرى حيث أصبح ركيزة أساسية وعامل من أهم أسس تصنيف الجامعات عالميًا وهو ما تحرص عليه إدارة الجامعة.

وأعلنت زارة الصحة والسكان، أمس الإثنين، خروج 908 متعافيين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 60651 حالة حتى اليوم.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 115 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 13 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الإثنين، هو 96590 حالة من ضمنهم 60651 حالة تم شفاؤها، و5173 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.

أخبار تهمك

برشلونة يتحرك لإرضاء ميسي قبل فوات الآوان

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل| خاص لـ "الفجر الفني".. أول رد فعل لأحمد سعد بعد إحالته للتحقيق بأوامر"الموسيقيين"

منذ حوالي 19 ساعة

يوفنتوس يفاوض ثنائي برشلونة

منذ حوالي 3 ساعات

الأهلي يرد على التعاقد مع نجم الزمالك السابق.. والخطيب يجهز مفاجأة

منذ ساعة

عاجل.. الأشعة تكشف عن حجم إصابة محمود متولي

منذ حوالي 9 ساعات

رئيس القومي للبحوث الأسبق يكشف حقيقة حدوث موجة ثانية لكورونا في مصر (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

عرض صربي يُقرب مدافع الأهلي من الرحيل

منذ ساعة و 20 دقيقة

عاجل.. الموت يفجع الفنان عبدالرحمن أبو زهرة

منذ يوم

محسن صالح يُحذر الخطيب من رأي فايلر الفني تجاه نجم الفريق

منذ ساعتين و 24 دقيقة

خلال 24 ساعة.. 4 قرارات مهمة لوزراة التموين تبدأ اليوم

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل | كومان يصل إلى برشلونة.. تعرف على موعد الإعلان الرسمي

منذ أقل من ساعة

الزمالك يفتح خط المفاوضات من جديد لضم صفقة الموسم

منذ ساعتين و 47 دقيقة

شرط خرافي يمنع رحيل ليونيل ميسي عن برشلونة

منذ حوالي 8 ساعات

مفاجأة جديدة بشأن رمضان صبحي والأهلي

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. برشلونة يعلن عن خليفة أبيدال

منذ أقل من ساعتين

قرار حاسم من الزمالك بشأن بن شرقي

منذ أقل من ساعتين

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
06:23 م

الأهلي يرد على التعاقد مع نجم الزمالك السابق.. والخطيب يجهز مفاجأة

عاجل.. برشلونة يعلن عن خليفة أبيدال

05:31 م

عاجل | كومان يصل إلى برشلونة.. تعرف على موعد الإعلان الرسمي

06:30 م

رئيس القومي للبحوث الأسبق يكشف حقيقة حدوث موجة ثانية لكورونا في مصر (فيديو)

02:57 م

مفاجأة جديدة بشأن رمضان صبحي والأهلي

10:16 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هيروشيما أخرى فى بيروت

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: عملية المخابرات الأمريكية لإنقاذ عـرش الملك فاروق سميت «الزير السمين»

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 8.. «رأفت الهجان » درة تاج الدراما المصرية