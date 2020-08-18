خبر سار من اللجنة العلمية لمكافحة كورونا إلى المصريين: سيطرنا

قال الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا، إن مصر وصلت إلى مرحلة السيطرة على فيروس كورونا، متابعًا: "ولكن مازلنا نحذر، ولا نريد الإفراط في التفاؤل".





وأضاف "حسني"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامية سارة حازم، ببرنامج "اليوم"، المذاع على فضائية "دي إم سي": "سيطرنا على الوباء ولكن لم ننتصر عليه، نحن في مرحلة التفاؤل الحذر".





وتابع: "ما وصلنا إليه مع فيروس كورونا كان نتيجة عمل مجتمعي متكامل، وإذا فقدنا الحذر سنفقد السيطرة على الفيروس في لحظة".





أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس، الإثنين، عن خروج 908 متعافيين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 60651 حالة حتى أمس.





وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 115 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 13 حالة جديدة.





وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.





وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الإثنين، هو 96590 حالة من ضمنهم 60651 حالة تم شفاؤها، و5173 حالة وفاة.



