تفاصيل عرض 90 قطعة أثرية مصرية في معرض ملوك الشمس بالتشيك

تزخر مصر بقطع الآثار التى جاءت نتاج حضارة تعد من بين أقدم حضارات العالم، والتى تتزين بها معارض مصر للآثار التى تقام فى مختلف دول العالم، وتلقى إقبالا من جانب المترددين عليها.





آخر تلك المعارض المصرية، هو معرض الآثار المصرية، الموجود بالمتحف القومى، فى مدينة براغ، بجمهورية التشيك.





البداية كانت فى 3 يونيو الماضى، حين التقى الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، بسفير دولة التشكيك بالقاهرة، يان فوليك، لمناقشة إقامة معرض للآثار المصرية بالمتحف القومي في مدينة براغ، بجمهورية التشيك.





شهد اللقاء، الدكتور مؤمن عثمان، رئيس قطاع المتاحف، الذي أوضح أن المعرض سيحمل اسم "ملوك الشمس"، وسيعرض 90 قطعة أثرية من مكتشفات البعثة الأثرية التشيكية العاملة بجبانة أبو صير الأثرية.





وشهد يوم الجمعة الماضى، وصول القطع الأثرية الخاصة بمعرض "ملوك الشمس" إلى المتحف القومي بالعاصمة التشيكية براغ.





وقال الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إن القطع الأثرية الخاصة بمعرض "ملوك الشمس" وصلت إلى المتحف القومي بالعاصمة التشيكية براغ، تمهيدًا لافتتاحه في أواخر شهر أغسطس الحالى، موضحا أن المعرض سيستمر لمدة ستة أشهر، حتي فبراير ٢٠٢١.





ويضم المعرض 90 قطعة أثرية من نتاج أعمال حفائر البعثة التشيكية في منطقة أبو صير الأثرية، من بينها رأس تمثال للملك "رع-نفر-اف"، ومجموعة من التماثيل من الدولة القديمة منها تمثال لكاتب، وتماثيل لكبار رجال الدولة والموظفين، ومجموعة من الأواني الكانوبية، بالإضافه إلى 10 تماثيل اوشابتي من الفيانس.





واليوم الثلاثاء، وافق رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولى، على عرض 90 قطعة أثرية بمعرض "ملوك الشمس " فى المتحف القومى بمدينة براغ بجمهورية التشيك، وأصدر بذلك قرارا، تضمن أن تكون هذه القطع الأثرية تحت الإشراف المباشر والسيطرة الكاملة لوزارة السياحة والآثار، من تاريخ بدء الإعداد للمعرض بمصر، وحتى عودتها سالمة إلى أماكنها بمصر.



