كفر الشيخ: تخفيض قيمة التصالح على المباني المخالفة بنسبة 40%

الثلاثاء 18/أغسطس/2020 - 06:48 م
ارشيفية
ارشيفية
عمرو الشامي
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قرر اللواء جمال نور الدين، محافظة كفرالشيخ، تعديل قرار المحافظة السابق رقم 18739 لسنة 2019م والذى تم نشره بجريدة الوقائع المصرية العدد 267 بشأن تحديد مقابل التصالح فى بعض مخالفات البناء بقطاعات المحافظة.

فقرر المحافظ تخفيض القيمة بنسبة تتراوح من 25% إلى 40% وخاصة للقري والتوابع والعزب وذلك تحقيقًا لصالح المواطنين، مع العلم أن سداد قيمة جدية التصالح بواقع 25% من إجمالي قيمة التصالح في المخالفات هي مجرد قيمة تقديرية مبدئة تعبر عن جدية المواطن في طلب التصالح وسيتم احتسابها بعد قرار التخفيض سواء تم سدادها قبل تعديل القرار أو بعده.

يذكر أن باقي قيمة التصالح في مخالفات البناء سيتم سدادها بالتقسيط علي 3 سنوات بدون فوائد عقب الانتهاء من كافة الإجراءات المطلوبة.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، امس الإثنين، خروج 908 متعافيين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 60651 حالة حتى اليوم.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 115 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 13 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الإثنين، هو 96590 حالة من ضمنهم 60651 حالة تم شفاؤها، و5173 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.

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جمال نور الدين تصالح المخالفات بوابة الفجر الفجر التصالح فى البناء

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