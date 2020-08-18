جامعات أهلية جديدة في تنسيق 2020.. تعرف على أماكنها

أصدر المجلس الأعلى للجامعات الخاصة والأهلية اليوم الثلاثاء 18 أغسطس 2020 قرارًا بالحد الأدنى لتقدم الطلاب بجميع كليات وبرامج ومجالات الجامعات الأهلية الجديدة لتصبح بنسبة 5% أقل من الحد الأدنى المعمول به للقبول بالكليات المناظرة فى الجامعات الخاصة والأهلية، وذلك في إطار الإستعدادات لبدء الدراسة بهذه الجامعات هذا العام الدراسي 2020 2021، حيث من المقرر أن يبدأ اعتبارًا من يوم 17 أكتوبر 2020 القادم.





- الأعلى للجامعات الخاصة: الجامعات الأهلية مؤسسات غير هادفة للربح:

وأوضح " الأعلى للجامعات الخاصة " أن الجامعات الأهلية مؤسسات غير هادفة للربح ومنشأة فى مناطق عمرانية جديدة، مع العلم بأن القبول في هذه الكليات يُشترط اجتياز إجراءات القبول طبقًا للضوابط التي تضعها كل جامعة في ضوء وجود الكثير من الشراكات مع الجامعات الأجنبية المرموقة.





- " الأعلى للجامعات الخاصة ": مصروفات الدراسة في الجامعات الأهلية أقل من المصروفات ف الجامعات الخاصة:

وأشارالمجلس الأعلى للجامعات الخاصة والأهلية إلى أن مصروفات الدراسة بها ستكون أقل من مصروفات الجامعات الخاصة.





وتقرر الحد الأدنى للتقدم بكليات الجامعات الأهلية الأربعة الجديدة كالتالي:





-الطب البشري بنسبة 90 %





- كليات طب الأسنان والصيدلة والعلاج الطبيعي بنسبة 85%.





- كليات الهندسة والطب البيطري بنسبة 75%.





-كليات الفنون التطبيقية، تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية، التكنولوجيا الحيوية، وعلوم الحاسب 65 %.





- كليات الإعلام، اللغات والترجمة، الإقتصاد والعلوم السياسية والادارة 55 %.





- كليات الزراعة، وباقى الكليات 50%.





وترصد بوابة " الفجر" أماكن الجامعات الأهلية الجديدة في تنسيق العام الدراسي الجديد 2020 2021



