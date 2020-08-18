جامعات أهلية جديدة في تنسيق 2020.. تعرف على أماكنها

الثلاثاء 18/أغسطس/2020 - 06:39 م
جامعات
جامعات
زينب وهبه
Advertisements
أصدر المجلس الأعلى للجامعات الخاصة والأهلية اليوم الثلاثاء 18 أغسطس 2020 قرارًا بالحد الأدنى لتقدم الطلاب بجميع كليات وبرامج ومجالات الجامعات الأهلية الجديدة لتصبح بنسبة 5% أقل من الحد الأدنى المعمول به للقبول بالكليات المناظرة فى الجامعات الخاصة والأهلية، وذلك في إطار الإستعدادات لبدء الدراسة بهذه الجامعات هذا العام الدراسي 2020 2021، حيث من المقرر أن يبدأ اعتبارًا من يوم 17 أكتوبر 2020 القادم.

- الأعلى للجامعات الخاصة: الجامعات الأهلية مؤسسات غير هادفة للربح:
وأوضح " الأعلى للجامعات الخاصة " أن الجامعات الأهلية مؤسسات غير هادفة للربح ومنشأة فى مناطق عمرانية جديدة، مع العلم بأن القبول في هذه الكليات يُشترط اجتياز إجراءات القبول طبقًا للضوابط التي تضعها كل جامعة في ضوء وجود الكثير من الشراكات مع الجامعات الأجنبية المرموقة.

- " الأعلى للجامعات الخاصة ": مصروفات الدراسة في الجامعات الأهلية أقل من المصروفات ف الجامعات الخاصة:
وأشارالمجلس الأعلى للجامعات الخاصة والأهلية إلى أن مصروفات الدراسة بها ستكون أقل من مصروفات الجامعات الخاصة.

وتقرر الحد الأدنى للتقدم بكليات الجامعات الأهلية الأربعة الجديدة كالتالي:

-الطب البشري بنسبة 90 %

- كليات طب الأسنان والصيدلة والعلاج الطبيعي بنسبة 85%. 

- كليات الهندسة والطب البيطري بنسبة 75%. 

-كليات الفنون التطبيقية، تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية، التكنولوجيا الحيوية، وعلوم الحاسب 65 %.

- كليات الإعلام، اللغات والترجمة، الإقتصاد والعلوم السياسية والادارة 55 %.

- كليات الزراعة، وباقى الكليات 50%.

وترصد بوابة " الفجر" أماكن الجامعات الأهلية الجديدة في تنسيق العام الدراسي الجديد 2020 2021

أوضح المجلس الأعلى للجامعات الخاصة والأهلية خلال إجتماعه برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي في النقاط التالية:

1- الجامعة الأهلية الأولى جامعة الملك سلمان الدولية بمقراتها الثلاث بمدن الطور، شرم الشيخ، رأس سدر، بمحافظة جنوب سيناء.

2- الجامعة الأهلية الثانية "جامعة العلمين الدولية" بمدينة العلمين الجديدة بمحافظة مطروح.

3- الجامعة الأهلية الثالثة"جامعة الجلالة" بهضبة الجلالة بمحافظة السويس. 

4- الجامعة الأهلية الرابعة "جامعة المنصورة الجديدة" بمدينة المنصورة الجديدة بمحافظة الدقهلية.
جامعات أهلية جديدة في تنسيق 2020.. تعرف على أماكنها
جامعات أهلية جديدة في تنسيق 2020.. تعرف على أماكنها
جامعات أهلية جديدة في تنسيق 2020.. تعرف على أماكنها
جامعات أهلية جديدة في تنسيق 2020.. تعرف على أماكنها
جامعات أهلية جديدة في تنسيق 2020.. تعرف على أماكنها
جامعات أهلية جديدة في تنسيق 2020.. تعرف على أماكنها
جامعات أهلية جديدة في تنسيق 2020.. تعرف على أماكنها
جامعات أهلية جديدة في تنسيق 2020.. تعرف على أماكنها
جامعات أهلية جديدة في تنسيق 2020.. تعرف على أماكنها
جامعات أهلية جديدة في تنسيق 2020.. تعرف على أماكنها
جامعات أهلية جديدة في تنسيق 2020.. تعرف على أماكنها
جامعات أهلية جديدة في تنسيق 2020.. تعرف على أماكنها
جامعات أهلية جديدة في تنسيق 2020.. تعرف على أماكنها
جامعات أهلية جديدة في تنسيق 2020.. تعرف على أماكنها
جامعات أهلية جديدة في تنسيق 2020.. تعرف على أماكنها
جامعات أهلية جديدة في تنسيق 2020.. تعرف على أماكنها
جامعات أهلية جديدة في تنسيق 2020.. تعرف على أماكنها
جامعات أهلية جديدة في تنسيق 2020.. تعرف على أماكنها
جامعات أهلية جديدة في تنسيق 2020.. تعرف على أماكنها
جامعات أهلية جديدة في تنسيق 2020.. تعرف على أماكنها
جامعات أهلية جديدة في تنسيق 2020.. تعرف على أماكنها
جامعات أهلية جديدة في تنسيق 2020.. تعرف على أماكنها
جامعات أهلية جديدة في تنسيق 2020.. تعرف على أماكنها
جامعات أهلية جديدة في تنسيق 2020.. تعرف على أماكنها
جامعات أهلية جديدة في تنسيق 2020.. تعرف على أماكنها
جامعات أهلية جديدة في تنسيق 2020.. تعرف على أماكنها
جامعات أهلية جديدة في تنسيق 2020.. تعرف على أماكنها
جامعات أهلية جديدة في تنسيق 2020.. تعرف على أماكنها
جامعات أهلية جديدة في تنسيق 2020.. تعرف على أماكنها
جامعات أهلية جديدة في تنسيق 2020.. تعرف على أماكنها
جامعات أهلية جديدة في تنسيق 2020.. تعرف على أماكنها
جامعات أهلية جديدة في تنسيق 2020.. تعرف على أماكنها
جامعات أهلية جديدة في تنسيق 2020.. تعرف على أماكنها
جامعات أهلية جديدة في تنسيق 2020.. تعرف على أماكنها
جامعات أهلية جديدة في تنسيق 2020.. تعرف على أماكنها
جامعات أهلية جديدة في تنسيق 2020.. تعرف على أماكنها
جامعات أهلية جديدة في تنسيق 2020.. تعرف على أماكنها
جامعات أهلية جديدة في تنسيق 2020.. تعرف على أماكنها
جامعات أهلية جديدة في تنسيق 2020.. تعرف على أماكنها
جامعات أهلية جديدة في تنسيق 2020.. تعرف على أماكنها
جامعات أهلية جديدة في تنسيق 2020.. تعرف على أماكنها
جامعات أهلية جديدة في تنسيق 2020.. تعرف على أماكنها
جامعات أهلية جديدة في تنسيق 2020.. تعرف على أماكنها
جامعات أهلية جديدة في تنسيق 2020.. تعرف على أماكنها
جامعات أهلية جديدة في تنسيق 2020.. تعرف على أماكنها
جامعات أهلية جديدة في تنسيق 2020.. تعرف على أماكنها
جامعات أهلية جديدة في تنسيق 2020.. تعرف على أماكنها
جامعات أهلية جديدة في تنسيق 2020.. تعرف على أماكنها
جامعات أهلية جديدة في تنسيق 2020.. تعرف على أماكنها
جامعات أهلية جديدة في تنسيق 2020.. تعرف على أماكنها
جامعات أهلية جديدة في تنسيق 2020.. تعرف على أماكنها
جامعات أهلية جديدة في تنسيق 2020.. تعرف على أماكنها

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

كليات طلاب تنسيق بدء الدراسه المجلس الأعلى للجامعات الجامعات الأهلية الجديدة

أخبار تهمك

يوفنتوس يفاوض ثنائي برشلونة

منذ حوالي 3 ساعات

محسن صالح يُحذر الخطيب من رأي فايلر الفني تجاه نجم الفريق

منذ ساعتين و 15 دقيقة

عاجل.. الموت يفجع الفنان عبدالرحمن أبو زهرة

منذ يوم

مفاجأة جديدة بشأن رمضان صبحي والأهلي

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل| خاص لـ "الفجر الفني".. أول رد فعل لأحمد سعد بعد إحالته للتحقيق بأوامر"الموسيقيين"

منذ حوالي 19 ساعة

خلال 24 ساعة.. 4 قرارات مهمة لوزراة التموين تبدأ اليوم

منذ حوالي 5 ساعات

رئيس القومي للبحوث الأسبق يكشف حقيقة حدوث موجة ثانية لكورونا في مصر (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

برشلونة يتحرك لإرضاء ميسي قبل فوات الآوان

منذ حوالي 3 ساعات

عرض صربي يُقرب مدافع الأهلي من الرحيل

منذ ساعة و 11 دقيقة

شرط خرافي يمنع رحيل ليونيل ميسي عن برشلونة

منذ حوالي 8 ساعات

الزمالك يفتح خط المفاوضات من جديد لضم صفقة الموسم

منذ ساعتين و 38 دقيقة

عاجل.. الأشعة تكشف عن حجم إصابة محمود متولي

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل | كومان يصل إلى برشلونة.. تعرف على موعد الإعلان الرسمي

منذ ساعة الا ربع

الأهلي يرد على التعاقد مع نجم الزمالك السابق.. والخطيب يجهز مفاجأة

منذ أقل من ساعة

قرار حاسم من الزمالك بشأن بن شرقي

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. برشلونة يعلن عن خليفة أبيدال

منذ أقل من ساعتين

موضوعات متعلقة

رئيس جامعة مصر: تكفلنا بمصروفات 180 أستاذ مبتعث.. ونسعى للمشاركة للمجتمعية

ننشر مؤشرات تنسيق الجامعات 2020 .. ارتفاع الحد الأدنى لكليات القمة الطب والهندسة

التعليم العالي: الجامعات الأهلية غير هادفة للربح (فيديو)

التعليم العالي: المجموع لن يكون العامل الوحيد للالتحاق بالجامعات الأهلية (فيديو)

بعد شكر الرئيس.. ننشر قرارات المجلس الأعلى للجامعات

تنسيق الجامعات الأهلية الجديدة.. 90% للطب و85% للأسنان والصيدلة و75% للهندسة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
05:31 م

عاجل.. برشلونة يعلن عن خليفة أبيدال

الأهلي يرد على التعاقد مع نجم الزمالك السابق.. والخطيب يجهز مفاجأة

06:23 م

عاجل | كومان يصل إلى برشلونة.. تعرف على موعد الإعلان الرسمي

06:30 م

رئيس القومي للبحوث الأسبق يكشف حقيقة حدوث موجة ثانية لكورونا في مصر (فيديو)

02:57 م

محسن صالح يُحذر الخطيب من رأي فايلر الفني تجاه نجم الفريق

05:00 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هيروشيما أخرى فى بيروت

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: عملية المخابرات الأمريكية لإنقاذ عـرش الملك فاروق سميت «الزير السمين»

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 8.. «رأفت الهجان » درة تاج الدراما المصرية