بوجدانوف وحسين الشيخ يبحثان آفاق تسوية الصراع الفلسطيني – الإسرائيلي

وتطرق الجانبان، في اتصال هاتفي، اليوم الثلاثاء، إلى الأسس القانونية الدولية المتعارف عليها لتسوية الصراع، بما في ذلك مبدأ حل الدولتين "فلسطينية وإسرائيلية" تعيشان معا بسلام وأمن داخل حدود عام 1967، كما أوردت شبكة "روسيا اليوم".