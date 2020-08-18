ماجد المهندس يتخطر حاجز الـ 25 مليون مشاهدة بـ "مو ضروري"

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حققت أغنية "مو ضروري" لـ المطرب ماجد المهندس، 25،554،119 مليون مشاهدة، بعد طرحها في 2 يوليو الجاري، على القناة الرسمية لشركة روتانا عبر موقع تبادل الفيديوهات الشهير "يوتيوب".



وأغنية "مو ضروري" لـ ماجد المهندس، غناها بلهجته الأم العراقية، وهي من كلمات رامي العبودي، ألحان وتوزيع ميثم علاء الدين.



كانت أغنية هتان، لـ ماجد المهندس، حققت نجاحا كبيرا جدًا، حيث تخطت حاجز الـ2 مليون مشاهدة بعد أيام قليلة من طرحها عبر القناة الرسمية على موقع "يوتيوب".



وتقول كلمات الأغنية: "الليالي برد واشواقي هبوب.. والشتا يذبح واشوفك باوله.. ياغناة الروح ماغيرك ينوب.. والتعب راحة معك واستسهله.. وانت في صدري مقدر ومحسوب.. وبعيوني لك مقام ومنزله.. جيت لك ولهان وعيونك دروب.. ماحسبت حساب دربك ما اطوله".

